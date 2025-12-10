Estos son los sectores que prevén contratar más personal en el primer trimestre de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La intención de contratación de personal para el primer trimestre del año tienden a disminuir en Panamá, según revela la reciente encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que recoge la percepción de más de 200 empleadores a nivel nacional.

Se proyecta una tendencia neta de empleo (NEO) ajustada estacionalmente de 17% para el primer trimestre de 2026, aunque esta cifra es 1 punto porcentual mayor que la registrada en el mismo trimestre de 2024, muestra una caída de 7 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2025 que está en curso, reflejando una moderación en la intención de contratación y un mercado laboral más cauteloso en materia de empleo.

A nivel global, Panamá se ubica 7 puntos por debajo del promedio mundial.

“Los resultados reflejan resiliencia por parte de los empleadores panameños, pese a un panorama aún incierto. La leve recuperación en sectores no mineros y el impulso del Canal de Panamá sostienen el crecimiento del empleo”, señaló Dadhjy Jiménez, gerente país de ManpowerGroup.

Expectativa de empleo.

Según los datos de la encuesta de ManpowerGroup 33% de los empleadores prevé aumentar su plantilla en el primer trimestre de 2026. Mientras que 41% no realizará cambios y 13% planea disminuir su plantilla. El restante 13% aún no sabe qué ocurrirá con su personal.

Sectores que contratarán más personal.

El sector Hospitalidad encabeza las intenciones de contratación con un 37%, siendo también el rubro que muestra mayor incremento frente al trimestre anterior. Panamá se posiciona como el sexto país del mundo con las mayores expectativas de contratación en esta industria que incluye no solo hoteles, también operadores turísticos y empresas relacionadas con el servicio a los turistas.

A este sector le siguen:

Servicios Públicos y Recursos Naturales: 35%

Comercio & Logística: 27%

Tecnologías de la Información: 25%

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos: 24%

Finanzas & Seguros: 22%

En contraste, Manufactura registra solo un 3% de intención de contratación su nivel más bajo en cuatro años, comparable al cuarto trimestre de 2021.

“Aunque Hospitalidad lidera, algunos sectores aún enfrentan desafíos para recuperar su ritmo de crecimiento, lo que subraya la necesidad de estrategias de talento más específicas”, añadió Jiménez.

Por regiones

Las áreas que anticipan mayor actividad laboral con la contratación de personal para el primer trimestre de este año son:

Metro Norte: 36%

Otro: 36%

Centro: 18%

Según el tamaño de las organizaciones:

Las empresas de 1,000 a 4,999 empleados reportan la expectativa más alta: 44% .

Las pequeñas empresas, de menos de 10 colaboradores, presentan la expectativa más baja: –11%.

“Las regiones de Metro Norte y Otro lideran las proyecciones de contratación, mientras que las organizaciones más grandes muestran el mayor impulso para expandir sus equipos”, resaltó Jiménez.

En 2024, la tasa de desempleo en Panamá se elevó a 9.5%, tras haber estado en 7.4% en agosto de 2023, lo que representa un incremento de 2.1 puntos porcentuales.

El desempleo alcanzó a 202,609 personas, mientras que en agosto de 2023 eran 155,625, de acuerdo con los resultados preliminares básicos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024

Cifras extraoficiales la ubican actualmente en más de 10%.

La informalidad laboral creció: en 2024 cerca de 49 de cada 100 ocupados trabajaban en empleos informales no agrícolas. En octubre de 2024 se registraron 771,603 personas ocupadas en empleos informales no agrícolas, lo que significa que aproximadamente 49 de cada 100 ocupados tuvieron un empleo informal. En agosto de 2023 eran 47 por cada 100.