Estos son los tres nuevos destinos que operará Copa Airlines desde Panamá

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció tres nuevas rutas que fortalecerán la conectividad aérea de Panamá con América Latina y el Caribe.

A partir de diciembre de este año, iniciará vuelos a Los Cabos, en México, mientras que en enero de 2026 reactivará sus operaciones hacia Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, y Salvador Bahía, en Brasil.

Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará un total de 91 destinos distribuidos en 32 países a través de su Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Conexión a Los Cabos

La aerolínea detalló que el próximo 4 de diciembre de 2025 comenzarán los vuelos hacia Los Cabos, un destino reconocido por su riqueza natural y oferta turística.

La ruta contará con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y sábados. Los vuelos saldrán de Panamá a las 9:09 a.m., llegando a Los Cabos a las 12:27 p.m. (hora local). El regreso se realizará los mismos días a la 1:33 p.m., arribando a Panamá a las 8:30 p.m.

Regreso a Santiago de los Caballeros

Además, Copa Airlines retomará operaciones hacia Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, a partir del 15 de enero de 2026.

Esta ruta operará tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados, saliendo de Panamá a las 11:26 a.m., con llegada al Aeropuerto Internacional del Cibao a las 2:56 p.m. El vuelo de retorno despegará a las 3:51 p.m., con llegada a Tocumen a las 5:43 p.m.

Vuelos a Salvador Bahía

Por su parte, la reactivación de la ruta a Salvador Bahía, Brasil, está prevista para el 7 de enero de 2026. Esta conexión contará con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los vuelos partirán de Panamá a las 4:03 p.m., llegando a Salvador a las 12:30 a.m. (hora local). El regreso será los lunes, martes, jueves y sábados a la 1:30 a.m., llegando a Panamá a las 6:45 a.m.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que estas nuevas operaciones “impulsan el desarrollo económico de la región y consolidan al Hub de las Américas como el principal centro de conexiones de Latinoamérica”.