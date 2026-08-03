Etesa adjudica por 20 años contrato de energía eólica que supera los $350 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La licitación fue adjudicada a la empresa española Cox para suministrar más de 5.22 teravatio-hora (TWh) de energía renovable a través del proyecto de energía eólica Santa Cruz Wind.

Un contrato para el suministro de energía renovable por 20 años fue adjudicado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) al Grupo COX de España que desarrollará el parque eólico Santa Cruz Wind.

La adjudicación contempla el suministro total de aproximadamente 5.22 teravatio-hora (TWh) de energía eólica durante un periodo de 20 años por más de 350 millones de dólares.

El proyecto permitirá atender parte de la demanda eléctrica de las principales empresas distribuidoras del país, reforzando la seguridad de suministro mediante energía renovable de nueva capacidad.

Según el pliego de cargos de Etesa, la licitación LPI Etesa 01-25 buscaba contratar a largo plazo el suministro de energía y potencia firme proveniente exclusivamente de nuevas centrales de generación hidroeléctricas y eólicas.

El proceso fue gestionado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), con las empresas distribuidoras Edemet, Edechi y ENSA como compradoras del suministro.

El pliego estableció dos modalidades: un renglón para la contratación de solo energía y otro para solo potencia, ambos con un periodo de suministro previsto paa iniciarse desde el 1 de enero de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2048, es decir, contratos de hasta 20 años.

En el caso específico de la energía, Etesa solicitó propuestas de nuevas centrales hidroeléctricas con regulación menor a 90 días y de centrales eólicas nuevas, con el objetivo de cubrir los requerimientos de las distribuidoras y fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Los proyectos participantes debían contar con los permisos correspondientes de generación, como licencia definitiva o derecho de concesión vigente.

La evaluación de las ofertas consideraba factores como el precio ofertado, el volumen de energía o potencia comprometida, la metodología de evaluación establecida y la preferencia por fuentes nuevas y renovables de energía, según lo establecido en la normativa eléctrica panameña.

La recepción de las propuestas se realizó el lunes 2 de marzo de 2026, en el Hotel Sortis, donde Etesa abrió los sobres correspondientes al Acto de Concurrencia LPI ETESA 01-25.

Se presentaron siete ofertas de seis empresas: UEP III, S.A.; UKA Parque Eólico La Colorada, S.A.; Hidronorth Corp.; Los Naranjos Overseas, S.A.; Santa Cruz Wind, S.A.; y Corporación de Energía del Istmo Ltd., S.A., esta última con dos propuestas registradas.

Entre las propuestas admitidas se encontraba Santa Cruz Wind, S.A., proyecto que posteriormente resultó adjudicado a Cox, compañía española que desarrollará el parque eólico Santa Cruz Wind que tendrá una capacidad de de 68.4 MW de potencia instalada en un complejo que contempla 12 aerogeneradores con la capacidad de generar 260 Gigavatio-hora) al año.

El proyecto se construirá en el corregimiento de El Pajonal y San Juan de Dios, en el distrito de Penonomé y Antón, provincia de Coclé.

“Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional de Arco Central. Esta adjudicación refuerza nuestra presencia en el país, consolida nuestra apuesta por la energía eólica y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, competitivas y de largo plazo, capaces de contribuir a la transición energética y al crecimiento sostenible de la región”, señaló Martín Sucre Champsaur, gerente regional para Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador de de Cox.

El grupo desarrolla inversiones en los sectores de agua y energía y tiene sede en España. Opera bajo el modelo combinado de activos concesionales de largo plazo con capacidades industriales propias y tiene operaciones en América, Europa, Oriente Medio y África.

En el primer semestre de 2026, Cox registró ingresos por 1,243 millones de euros (aproximadamente $1,420 millones), 2,5 veces superiores a los del mismo periodo de 2025, mientras que su beneficio operativo alcanzó los 245 millones de euros (aproximadamente $280 millones), triplicando el resultado del año anterior y elevando el margen operativo al 20%.

El resultado estuvo influenciado por la integración de los activos adquiridos a Iberdrola México.