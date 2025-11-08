Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Interrupción del suministro de agua

    Etesa: Tala ilegal en Chilibre provocó caída de árbol y la suspensión del servicio eléctrico

    Getzalette Reyes
    ETESA alerta sobre tala no autorizada que afectó el suministro eléctrico en Chilibre. Foto/Cortesía

    Una tala no autorizada de árboles en el sector de La Unión de Chilibre, fuera del área de servidumbre, provocó la caída de un árbol sobre la red eléctrica este sábado 8 de noviembre, afectando el suministro de energía y obligando a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte a suspender temporalmente sus operaciones.

    Idaan informa que la planta de Chilibre opera al 50% tras incidente en red eléctrica

    La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) informó que el incidente ocasionó interrupciones en el servicio en Colón y parte de Chilibre, tras registrarse la apertura automática de las líneas 115-4A y 115-3A a las 10:32 a.m.

    “De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos”, detalló la empresa en un comunicado.

    Etesa reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar la tala o poda no autorizada de árboles en áreas cercanas a las líneas de transmisión de alta tensión, ya que esta práctica representa un grave riesgo para la seguridad de las personas y puede provocar interrupciones en el suministro eléctrico a nivel nacional.

    “Cualquier intervención de árboles próximos a las líneas eléctricas debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales”, subrayó la entidad, recordando que solo personal autorizado puede ejecutar estas tareas.

    Pasadas las 4:00 p.m., el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta de Chilibre había restablecido sus operaciones al 50% de su capacidad, y que el servicio de agua se normalizaría de manera progresiva.

    El Idaan precisó que su Gerencia Metropolitana ya realiza operativos para recuperar la red de distribución afectada.

    La planta Federico Guardia Conte produce diariamente 250 millones de galones de agua que abastecen a los distritos de Panamá y San Miguelito, por lo que la interrupción temporal impactó a miles de usuarios.

    Getzalette Reyes

