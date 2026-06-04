Etesa y CND deberán presentar informe detallado de las causas de los apagones del 25 y 30 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y el Centro Nacional de Despacho (CND) deberán presentar un informe detallado de los apagones que se registraron en el país los días 25 y 30 de mayo de este año.

Así lo informó la Secretaría Nacional de Energía, que hace referencia a las fallas registradas en el Sistema Interconectado Nacional durante las últimas semanas y, en particular, las ocurridas entre el 25 y el 30 de mayo, que afectaron a miles de usuarios en el país.

La entidad informó que realizó una reunión de trabajo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Etesa y el Centro Nacional de Despacho para revisar las causas de los eventos y establecer los pasos a seguir.

“Se solicitó a Etesa y al CND un informe técnico detallado con las causas de las fallas y un plan de acción dirigido a minimizarlas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico”, se indica en un comunicado de la Secretaría Nacional de Energía.

De igual forma, se adelanta que la ASEP seguirá fiscalizando el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Primer apagón

La salida inesperada de una de las unidades de generación eléctrica de la mina de Cobre Panamá no solo desencadenó el apagón que afectó a miles de clientes en Panamá el pasado 25 de mayo al mediodía, sino que también provocó un impacto en la red regional de transmisión eléctrica de Centroamérica, al punto de causar la apertura de la interconexión entre Guatemala y México.

Un informe preliminar del CND detalla cómo la pérdida súbita de casi 148 megavatios que aportaba la planta termoeléctrica de la mina generó un fuerte desbalance en el sistema y obligó a activar esquemas automáticos de protección eléctrica en varios países de la región.

El apagón, de 7 minutos, que dejó sin electricidad a 29 mil clientes en sectores como Tinajitas, Los Andes, Calzada Larga, Vía Ricardo J. Alfaro y Costa del Este, tuvo otras consecuencias para la red de interconexión eléctrica de Centroamérica, específicamente entre Guatemala y México. Además, la unidad de la termoeléctrica no pudo volver a conectarse hasta 28 horas y 24 minutos después de la caída.

Planta eléctrica en Cobre Panamá. Archivo

Segundo apagón

Ese día, 25 de mayo, se dio un segundo evento que no estuvo relacionado con la planta de Cobre Panamá. En un informe preliminar del CND, se detalla una cadena de alarmas y aperturas automáticas en subestaciones y líneas de transmisión desde las 3:58 p.m., incluyendo afectaciones en Chilibre, Panamá, Cáceres, La Chorrera, Tinajitas, Costa del Este y otros puntos del sistema eléctrico nacional. Este apagón se extendió por cerca de tres horas.

También se vio afectada la planta potabilizadora de Chilibre, lo que dejó sin agua potable a los distritos de Panamá y San Miguelito por varias horas; en algunos sectores, el servicio se restableció días después.

Tercer apagón

Luego, el sábado 30 de mayo, se reportó un nuevo apagón que duró cerca de siete minutos.

En la página de la Secretaría Nacional de Energía se reportó una caída de la generación de electricidad pasadas las 10:30 a.m., lo que a su vez provocó un descenso en la demanda real del servicio. En total se afectó a unos 169,498 clientes: 95,000 de Naturgy y 74,498 de Ensa.

La falla se generó por el disparo de una unidad generadora privada que se encontraba en ese momento conectada al Sistema Nacional Interconectado, suministrando el excedente de energía.

Un reporte del Ente Operador Regional de Centroamérica (EOR) indica que la falla se debió a la pérdida del aporte de corriente eléctrica de 282 megavatios de generación de la planta de la Mina Cobre Panamá.

Ese día se informó del disparo de la línea de interconexión de 400 kV México–Guatemala (Tapachula-Los Brillantes).