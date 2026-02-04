Panamá, 04 de febrero del 2026

    OLEAJE

    Evacúan a salvo a tripulación de barco encallado en María Chiquita; no hay contaminación marina

    José González Pinilla
    El barco de carga encalló en la playa María Chiquita, Colón, por fuerte oleaje. Tomada de @aeronavalpanama

    Los nueve tripulantes del barco de carga PAX, que encalló el pasado 3 de enero en la playa María Chiquita, en la provincia de Colón, fueron evacuados a salvo, confirmó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    La entidad explicó que, aunque la embarcación con bandera de Camerún presenta daños estructurales significativos, no se ha reportado contaminación marina.

    “El encallamiento fue provocado por la entrada de agua en la sala de máquinas tras el fuerte oleaje”, indicó la AMP.

    La autoridad marítima también informó que otra embarcación colisionó con un muro de contención en las inmediaciones del Hotel Washington, en Colón. Se trata del barco de suministros MS Robin.

    “En este caso tampoco se reportan hechos que lamentar. Ambas embarcaciones son de banderas extranjeras”, precisó.

    Agregó que las autoridades competentes esperan que mejoren las condiciones climáticas para coordinar las maniobras de asistencia y remolque.

    José González Pinilla

    Editor

