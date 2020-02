Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en EU; se expone a 75 años de prisión

Ante un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero, además de no informar debidamente a las autoridades estadounidense de sus finanzas y de hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses. Con esto, Von der Goltz quedó expuesto a una posible pena máxima de 75 años de prisión más varios millones de dólares en multas y confiscaciones.

El juez que le dicte sentencia tendrá discreción en cuanto a la pena que imponga, pero existe la posibilidad de que Von der Goltz –que tiene 82 años—pase el resto de sus días en una prisión federal. Los fiscales a cargo del caso ya le informaron por escrito de que la pena probable está entre 151 y 181 meses, según los lineamientos usuales para un caso como el suyo [“sentencing guidelines”]. En las prisiones federales de Estados Unidos, no hay posibilidad de libertad adelantada, pero sí hay posibilidad de una eventual libertad por razones humanitarias.

La sentencia le será dictada el próximo 24 de febrero. Hasta entonces, Von der Goltz seguirá libre bajo fianza.

En el sistema estadounidense, es usual que una declaración de culpabilidad sea el resultado de una negociación que de alguna manera beneficie al acusado, ya sea que los fiscales tumben varios cargos o prometan una sentencia abreviada. Sin embargo, la audiencia de hoy no reveló tal arreglo a favor de Von der Goltz, quien afirmó que no se le habían hecho amenazas o promesas para inducirlo a que se declarara culpable.

En la audiencia, Von der Goltz brindó una descripción muy escueta de los crímenes que confesaba, sin mencionar por nombre a ninguna de las otras personas o entidades mencionadas en el encausamiento.

Este es el primer caso vinculado al escándalo “Panamá Papers” que resulta en una condena en Estados Unidos, y el nombre del extinto bufete Mossack Fonseca figura repetidamente en las más de 60 páginas del encausamiento, así como el nombre del abogado Ramses Owens, quien laborό en ese bufete. Pero Von Der Goltz no los mencionó por nombre durante su confesión de culpabilidad. Se limitó a decir que, con la meta de evadir impuestos en Estados Unidos, “cometí estos actos solo y con la asistencia de mis abogados”.

Ante eso, la magistrada Barbara Moses preguntό a Von der Goltz: “¿No hizo usted un acuerdo con los abogados para violar las leyes de Estados Unidos?”.

Von der Goltz tomό un minuto para consultar con el abogado defensor que tenía a su lado, y entonces respondió a la magistrada: “Sí, lo hice”.

Von der Goltz es ciudadano de Alemania y Guatemala, no estadounidense. Sin embargo, su estatus como residente de Estados Unidos lo requería a pagar impuestos y cumplir con todos los requisitos financieros allí, aunque se tratara de ingresos obtenidos en otras partes del mundo.

Aparte de dictarle sentencia a Von der Goltz el 24 de febrero, el próximo paso en el caso será el enjuiciamiento de Dirk Brauer y Richard Gaffey, acusados de haber participado en las conspiraciones con Von der Goltz. Ese juicio está programado a iniciarse el 5 de marzo.

El abogado Ramses Owens es otro coacusado en el caso. A pesar de no haber sido mencionado por nombre durante la audiencia, Peter Carr, de la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia, confirmó a este medio que todos los cargos originalmente imputados a Owens están vigentes y que se mantiene su estatus de “fugitivo”. No obstante, su equipo de defensores en Estados Unidos arguye que Owens no ha podido presentarse ante los tribunales estadounidenses a defenderse de las acusaciones porque en Panamá hay contra él un impedimento de salida del país.

Consultado sobre vigencia del caso en contra de Owens ante los tribunales de justicia en Estados Unidos, Charlie Ezra Carrillo, abogado de Owens en ese país, respondió a La Prensa: “No puedo hacer comentarios referentes al caso debido a que se encuentra en proceso”.

Lea aquí el comunicado del Departamento de Justicia sobre el caso de Harald Joachim Von Der Goltz (en inglés)