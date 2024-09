Excom Panamá será el escenario para los líderes de la comunicación en 2024

Escuchar audio noticia

Expo Comunicación de Panamá es uno de los eventos de comunicación más importante de Latinoamérica. La actividad se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2024 en el Panamá Convention Center y reunirá a los principales medios de comunicación, periodistas, directores de comunicación, agencias de relaciones públicas y empresarios de Panamá y América Latina. De acuerdo con los organizadores, se tratará de una experiencia disruptiva e interactiva enfocada en la reinvención, conexión y acción.

La convención contará con la participación de Juan Carlos López, director político para Estados Unidos y presentador de CNN en Español, quien a lo largo de su carrera ha entrevistado a figuras destacadas como el entonces presidente estadounidense Barack Obama, el ex presidente George W. Bush, el ex presidente Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros. Además, ha dado coberturas a hechos de gran impacto mundial.

“Contar con López en representación de CNN en Español nos impulsa a elevar mucho más el estándar de calidad en el manejo de la información en el país y a fortalecer la ardua labor periodística que se realiza en un mundo en constante evolución. Con este paso celebramos que los profesionales locales y de la región podrán compartir experiencias con periodistas y comunicadores de alto nivel”, manifestó Michelle Domínguez, organizadora de Excom Panamá 2024.

Junto a López también participarán: Ronald Day, presidente en Entretenimiento y Chief Content Officer NBCUniversal Telemundo Enterprises, Glenda Umaña (periodista y ex presentadora de CNN Español); Carolina Melo (ex productora de CNN Español) procedentes de Estados Unidos; Norma Quevedo (presidenta de la Asociación Multinacional de la Voz) desde Argentina, Claudia Daré, directora de Intersect Latam desde Brasil; Paula Bravo, Editora General de Cambio de Colombia, Victor Cárdenas “El coach de las estrellas” de Colombia.

Por Panamá participarán Monique De Saint Malo Eleta (Directora de Stratego) y Manuel Domínguez (Director de Beyond Strategies).

Las entradas se pueden adquirir en tustiquetes.com. Los miembros de Club La Prensa cuentan con un 15% de descuento.