Expansión logística en marcha: ¿Será la compra del ferrocarril el preludio de un nuevo puerto?

APM Terminals, filial del gigante naviero A.P. Moller – Maersk, ha dado un paso estratégico con la adquisición de Panama Canal Railway Company (PCRC), operadora del ferrocarril transístmico de 76 kilómetros. La compra marca el inicio de una posible reconfiguración del sector logístico y portuario en Panamá, con implicaciones que podrían transformar el comercio regional.

APM Terminals hizo “una jugada magistral” que empieza por las operaciones del ferrocarril y que puede derivar en inversiones en los puertos. Así lo expresó Daniel Isaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL).

Es una empresa operadora portuaria con sede en La Haya, Países Bajos. Se identifica como la división de Transporte y Logística de Maersk, la segunda naviera más grande del mundo. No hay mucho que explicar: es un jugador de grandes ligas. APM Terminals ya maneja operaciones portuarias en América Latina, Asia, Europa y África.

El peso financiero y la envergadura global de APM Terminals hacen impensable que su llegada a Panamá se limite a la adquisición de un ferrocarril que moviliza apenas 500,000 contenedores anuales. Como destaca Isaza, esta es una jugada estratégica, “un jaque”, que podría ser solo el primer paso hacia una expansión más ambiciosa.

Advierte que en este análisis hay que considerar que el país necesita “urgentemente un nuevo puerto en el Pacífico y la reactivación del puerto de Margarita, en el Atlántico”.

Esta posibilidad se abre justo cuando Panamá se encuentra en un momento de enorme ebullición comercial y política que toca a los principales puertos, estratégicamente ubicados en las áreas adyacentes al canal interoceánico.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha manifestado su interés en “retomar” el control del Canal de Panamá, bajo el argumento de una supuesta injerencia china en su operación, lo que el Gobierno panameño ha rechazado de manera categórica.

De los cinco puertos más importantes en el país, dos de las terminales, la de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), son manejados por una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, una multinacional con sede en Hong Kong.

El 4 de marzo se reveló que los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Co., pasarían a manos de un nuevo consorcio tras el acuerdo de venta entre CK Hutchison Holdings Ltd. y BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd.

De esta operación no se han conocido más detalles. Las compañías se mantienen en silencio luego que la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China dijera que revisaría la transacción.

En la radiografía del sistema portuario panameño también aparece Manzanillo International Terminal (MIT) o SSA Marine MIT, que es operado por la multinacional estadounidense SSA Marine.

Colón Container Terminal (CCT) es parte del Grupo Evergreen de Taiwán, mientras que el puerto de Rodman es operado por PSA Panama International Terminal, que forma parte del Grupo PSA International, con sede en Singapur.

Isaza sugiere que todavía hay margen para expandir operaciones portuarias y contextualiza la importancia de Panamá en el comercio regional, destacando que los puertos de Centroamérica están colapsados.

“Costa Rica, Guatemala y El Salvador, además de México, enfrentan limitaciones en sus terminales”, lo que está desviando más carga hacia Colón y aumentando la presión sobre la infraestructura panameña, afirmó.

Keith Svendsen, director ejecutivo de APM Terminals, también coqueteó con la idea de hacer más cosas en Panamá.

Dijo que Panama Canal Railway les brindará “una importante oportunidad para ofrecer una gama más amplia de servicios a los clientes de transporte marítimo global a los que servimos”.

Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal de Panamá, calificó como “genial”, la movida de APM Terminals para asegurar que el transporte transístmico terrestre vía ferrocarril esté en manos del grupo, ya que Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa y del ferrocarril.

“Con esta inversión AP Moller -Maersk Group demuestra la importancia de Panamá en el tablero del transporte y logística global. Maersk Lines es un componente del grupo y es el primer cliente del Canal de Panamá. Ahora, la gran pregunta es: ¿dará el siguiente paso e invertirá en la construcción de un puerto en Panamá, quizás en Corozal?”, interpeló Quijano.