Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cumbre turística

    Expertos abogan por destinos conectados con emociones y que apoyen a la comunidad local

    EFE
    Expertos abogan por destinos conectados con emociones y que apoyen a la comunidad local
    Autoridades y expertos del sector turístico y de la comunicación participaron en la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, celebrada en Madrid en el marco de Fitur 2026, organizada junto a la Agencia EFE, con representación de varios países.

    Los viajeros usan cada vez más las nuevas tecnologías (IA) y buscan destinos que conecten con sus emociones y permitan relacionarse con las comunidades locales, lo que influye en la comunicación turística, han señalado expertos del sector este viernes en la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, en el marco de Fitur.

    Durante la mesa ‘El futuro de la comunicación turística’ de este evento, organizado por IFEMA Madrid ​y la Agencia EFE, el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Miguel López-Quesada, ha explicado que hoy la sociedad toma muchas decisiones de viaje “con el corazón o con otras vísceras”.

    “Nos mueve lo emocional, y la imagen es muy poderosa para lo emocional”, ha señalado. En este nuevo paradigma es necesario, a su juicio, un lenguaje “mucho más visual, más corto, donde la emotividad pesa sobre la racionalidad, y eso genera respuestas más rápidas” a la hora de elegir un destino.

    Para López-Quedada no debe haber una brecha “entre lo que ofreces y lo que das”, porque, de haberla, el viajero se sentirá decepcionado y no tendrá ganas de repetir ese destino.

    Las emociones priman sobre otras cuestiones

    La jefa de Asuntos Públicos para Booking España y Portugal, Yasmina Laraudogoitia, ha añadido que el turista también busca “una experiencia auténtica, superpersonalizada” que conecte con su personalidad y con las comunidades locales.

    Uno de esos ejemplos es la política de turismo del estado de Nayarit, en México, cuyo secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez, ha señalado que el objetivo es preservar los orígenes del territorio y reivindicar en la comunicación a la población autóctona.

    “Vinimos a ‘vender’ a nuestra gente, a darles el lugar que se merecen” ha defendido Suárez, en lugar del sol y playa. Para ello, promocionan que los visitantes entiendan la cultura mexicana o cómo viven las personas “que durante siglos han preservado el lugar”, que destaca por sus parajes naturales y arqueológicos.

    La mesa, patrocinada por el estado mexicano de Nayarit y moderada por el responsable de Nuevas Narrativas de la Agencia EFE, Javier Picazo, también ha tenido tiempo para hablar de la influencia de las nuevas tecnologías en la comunicación turística y en la elección de destinos por parte de los usuarios.

    El impacto de la IA

    El presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), Enrique Martínez, ha explicado que la IA y los grandes cantidades de datos recopilados ayudan a las autoridades de un destino a prevenir si el turismo está “impactando” en problemas como los precios de la vivienda.

    En este sentido, ha señalado que, a través de los datos que reciben de reservas en su plataforma, se pueden descubrir destinos emergentes, pero también aquellos que tienen una masa “crítica” de viajeros.

    El sistema ha integrado varias tecnologías de IA, como una planificador de la ruta para el turista y filtros inteligentes, para que el usuario determine sus gustos y preferencias y, con ello, su búsqueda sea más fácil: “Nuestro objetivo es crear el viaje conectado, que un usuario pueda reservar todo aquello que está relacionado con un viaje”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más