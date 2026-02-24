Panamá, 24 de febrero del 2026

    Desafíos y oportunidades

    Expertos analizan el rol de las Asociaciones Público-Privadas en la economía panameña

    En el conversatorio de Café con La Prensa, participan Carlos Sánchez, socio de asesoría en infraestructura para Centroamérica y la Región Andina en Deloitte; Ana Julia Carreira, secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas; y Gabriel Silva, consultor en LOVILL, quienes analizarán los retos y oportunidades del modelo APP en Panamá.

    Katiuska Hernández
    Durante el evento se abordarán temas como el papel de las APP en la dinamización de la economía nacional. LP/ Alexander Arosemena

    Este martes, líderes del sector público y privado se reunirán en el conversatorio de Café con La Prensa titulado “El papel de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en la transformación de Panamá”.

    Cartera de proyectos APP generaría 9 mil puestos de trabajo

    El evento analiza cómo el modelo APP puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo económico, la competitividad y la renovación de la infraestructura nacional bajo estándares de sostenibilidad, transparencia y viabilidad financiera.

    El conversatorio cuenta con la participación de expertos de alto nivel, entre ellos Carlos Sánchez, Socio de asesoría en infraestructura para Centroamérica y Región Andina en Deloitte; Ana Julia Carreira, Secretaria Nacional de Asociaciones Público-Privadas; y Gabriel Silva, asesor y consultor en LOVILL.

    Los panelistas compartirán sus perspectivas sobre los retos y oportunidades para implementar proyectos APP exitosos en Panamá, así como experiencias comparadas y mejores prácticas internacionales.

    Durante el evento se abordarán temas como el papel de las APP en la dinamización de la economía nacional, su impacto en la generación de empleo, y la forma en que este esquema puede fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la competitividad del país.

    Datos de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas han destacado que la cartera de proyectos bajo el esquema APP contempla cuatro iniciativas que podrían generar más de 9,000 empleos directos y una inversión superior a los mil millones de dólares, incluyendo obras como la rehabilitación de la carretera Panamericana Este y otros proyectos prioritarios en infraestructura vial y social.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


