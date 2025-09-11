Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Proyectos habitacionales

    Expo Hábitat espera generar transacciones por 100 millones de dólares; empieza el 25 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Expo Hábitat espera generar transacciones por 100 millones de dólares; empieza el 25 de septiembre
    Capac Expo Hábiitat 2025 se desarrollará del 25 al 28 de septiembre en el Panama Convention Center. Cortesía

    Con la oferta de unos 300 proyectos y la participación de al menos 100 empresas expositoras, del 25 al 28 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la edición XXXVIII de Capac Expo Hábitat, en la que se espera generar transacciones cercanas a los 100 millones de dólares.

    El lanzamiento del evento más importante de la construcción y la vivienda se llevó a cabo este jueves 11 de septiembre por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

    El evento ferial se realizará bajo el lema: “Los tres grandes: equipo pesado, materiales de construcción y vivienda”, y contará con la participación de 120 empresas expositoras, de las cuales 105 son panameñas y 18 provienen de países como China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay.

    Capac informó que la oferta contempla más de 350 proyectos ubicados entre la ciudad, el interior del país y zonas de playa y montaña.

    Se destaca que habrá opciones que van desde viviendas de interés preferencial —cuya Ley 481 fue sancionada recientemente por el presidente José Raúl Mulino— hasta propiedades de alto costo.

    “La feria promete beneficios exclusivos como promociones en abono inicial, gastos legales, bonos aplicables al abono y obsequios de reconocidas marcas, lo que representa un valor agregado para quienes decidan concretar su compra durante el evento”, destacó Paul Dávila, presidente del Comité Organizador de Ferias.

    Expo Hábitat espera generar transacciones por 100 millones de dólares; empieza el 25 de septiembre
    Gabriel Diez y Paul Dávila, de Capac. Cortesía

    Los organizadores adelantaron que las empresas internacionales presentarán insumos, acabados y tecnologías de vanguardia para todas las etapas del proceso constructivo, mientras que las empresas locales de equipos, maquinaria y construcción exhibirán su capacidad instalada.

    “Capac Expo Hábitat desempeña un rol clave en la dinamización del sector construcción, al facilitar alianzas estratégicas y la compra de propiedades que abren espacio para nuevos proyectos. La feria se consolida como un catalizador que impulsa el mercado actual y fomenta el crecimiento sostenido de la industria”, afirmó Gabriel Diez Montilla, primer vicepresidente de la Capac.

    La inauguración de Expo Hábitat está programada para las 3:00 p.m. del jueves 25 de septiembre. En esa fecha, y el viernes 26, el horario será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Para el sábado, el evento estará abierto de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., y el domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

    La entrada general tendrá un costo de 2 dólares; los jubilados y adolescentes pagarán 1 dólar.

    De igual forma, se indicó que los boletos pueden adquirirse en feriascapac.com o en taquilla del Panama Convention Center. Habrá estacionamiento gratuito para 1,700 vehículos y buses de cortesía desde la Estación 5 de Mayo del Metro de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más
    • Mulino designa a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema. Leer más