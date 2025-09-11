Expo Hábitat espera generar transacciones por 100 millones de dólares; empieza el 25 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la oferta de unos 300 proyectos y la participación de al menos 100 empresas expositoras, del 25 al 28 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la edición XXXVIII de Capac Expo Hábitat, en la que se espera generar transacciones cercanas a los 100 millones de dólares.

El lanzamiento del evento más importante de la construcción y la vivienda se llevó a cabo este jueves 11 de septiembre por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

El evento ferial se realizará bajo el lema: “Los tres grandes: equipo pesado, materiales de construcción y vivienda”, y contará con la participación de 120 empresas expositoras, de las cuales 105 son panameñas y 18 provienen de países como China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay.

Capac informó que la oferta contempla más de 350 proyectos ubicados entre la ciudad, el interior del país y zonas de playa y montaña.

Se destaca que habrá opciones que van desde viviendas de interés preferencial —cuya Ley 481 fue sancionada recientemente por el presidente José Raúl Mulino— hasta propiedades de alto costo.

“La feria promete beneficios exclusivos como promociones en abono inicial, gastos legales, bonos aplicables al abono y obsequios de reconocidas marcas, lo que representa un valor agregado para quienes decidan concretar su compra durante el evento”, destacó Paul Dávila, presidente del Comité Organizador de Ferias.

Los organizadores adelantaron que las empresas internacionales presentarán insumos, acabados y tecnologías de vanguardia para todas las etapas del proceso constructivo, mientras que las empresas locales de equipos, maquinaria y construcción exhibirán su capacidad instalada.

“Capac Expo Hábitat desempeña un rol clave en la dinamización del sector construcción, al facilitar alianzas estratégicas y la compra de propiedades que abren espacio para nuevos proyectos. La feria se consolida como un catalizador que impulsa el mercado actual y fomenta el crecimiento sostenido de la industria”, afirmó Gabriel Diez Montilla, primer vicepresidente de la Capac.

La inauguración de Expo Hábitat está programada para las 3:00 p.m. del jueves 25 de septiembre. En esa fecha, y el viernes 26, el horario será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Para el sábado, el evento estará abierto de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., y el domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada general tendrá un costo de 2 dólares; los jubilados y adolescentes pagarán 1 dólar.

De igual forma, se indicó que los boletos pueden adquirirse en feriascapac.com o en taquilla del Panama Convention Center. Habrá estacionamiento gratuito para 1,700 vehículos y buses de cortesía desde la Estación 5 de Mayo del Metro de Panamá.