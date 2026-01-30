Expo Máquina 2026 impulsa la eficiencia energética y la digitalización industrial en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La novena edición de Expo Máquina 2026 abrió sus puertas en el Panama Convention Center consolidándose como una vitrina clave de la maquinaria de última generación que está redefiniendo la industria en Panamá y la región.

Este año, la feria, que se desarrollará hasta el sábado 31 de enero, pone un énfasis especial en eficiencia energética, automatización y digitalización, elementos que refuerzan la posición del país como hub logístico y técnico de Latinoamérica.

Durante el acto inaugural, autoridades y representantes del sector privado coincidieron en que la maquinaria exhibida incorpora tecnologías orientadas a reducir el consumo energético, optimizar recursos y mejorar la productividad.

Equipos con sensores inteligentes, monitoreo en tiempo real y sistemas de gestión basados en IoT industrial permiten a las empresas anticipar fallas, reducir tiempos muertos y tomar decisiones operativas con mayor precisión.

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Maquinaria (ADIMAQ), Augusto Samuel Boyd de la Guardia, destacó que Expo Máquina no solo exhibe equipos, sino soluciones integrales que responden a las nuevas exigencias del mercado.

Señaló que la feria se desarrolla en un momento en el que Panamá se prepara para una nueva ola de proyectos de infraestructura, logística y energía, donde la tecnología y la eficiencia serán determinantes para elevar la competitividad del país.

Desde el Gobierno Nacional, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, subrayó que eventos como Expo Máquina evidencian cómo la innovación industrial acompaña la agenda de inversión pública y privada.

Indicó que no hay desarrollo moderno sin tecnología ni infraestructura eficiente sin maquinaria avanzada, y resaltó el rol de la industria de equipos y servicios técnicos en la generación de empleo y encadenamientos productivos.

En esa misma línea, el viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, destacó que la agenda de inversión pública —que supera los $1,220 millones en proyectos viales y de infraestructura— demanda maquinaria cada vez más especializada, con estándares más altos de desempeño ambiental y eficiencia operativa, como la que se presenta en esta edición de la feria.

Expo Máquina 2026 reúne más de 250 expositores, 11,000 metros cuadrados de exhibición y equipos provenientes de múltiples marcas internacionales, integrando a sectores como construcción, logística, energía, industria, agricultura, minería y marítimo.

Además de la exhibición comercial, el evento incorpora un ciclo de conferencias técnicas enfocadas en transformación digital, sostenibilidad y nuevas tendencias tecnológicas.