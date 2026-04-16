Expo Vivienda Capac 2026 abre en medio de un mercado inmobiliario de desempeño moderado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) inauguró este jueves 16 de abril la vigésima tercera edición de Expo Vivienda Capac 2026 en el Panama Convention Center, con una oferta de más de 300 proyectos habitacionales y la participación de los principales actores del sector.

El evento reúne a promotores, entidades bancarias, empresas inmobiliarias y proveedores de bienes y servicios, en un contexto en el que la industria de la construcción y el mercado inmobiliario registran un desempeño moderado, influido por condiciones económicas y factores regulatorios.

Durante el acto inaugural, el presidente del Comité Organizador de Ferias, Arturo Sáenz, señaló que uno de los principales retos del sector es lograr que la oferta de viviendas llegue efectivamente a las familias, en un entorno donde el acceso al financiamiento, los niveles de ingreso y las condiciones del crédito inciden directamente en la demanda.

Sáenz indicó que la organización de esta edición ha requerido esfuerzos adicionales para reunir en un mismo espacio a los distintos actores del mercado, con el objetivo de facilitar la interacción entre promotores, banca y potenciales compradores.

La feria cuenta con la participación de más de 100 promotores que presentan proyectos en distintas zonas del país. Según Capac, este tipo de eventos también contribuye a la reducción del déficit habitacional y al dinamismo del sector en su etapa de comercialización.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, no estuvo presente en el acto inaugural y envió sus palabras a través de un mensaje en video. En su intervención, señaló que Expo Vivienda trasciende el concepto de una vitrina comercial y se consolida como un espacio donde convergen quienes diseñan, financian, construyen y adquieren viviendas.

Orillac reconoció que el sector ha enfrentado un periodo complejo, marcado por la contracción del mercado, la reducción en el desarrollo de nuevos proyectos y factores como mayores cargas tributarias y ajustes en el régimen de interés preferencial. No obstante, destacó la resiliencia de la industria y su capacidad de adaptación.

Inauguración de Expo Vivienda Capac 2026. Cortesía/Capac

También hizo referencia al contexto económico del país, señalando que el ordenamiento de las finanzas públicas, las inversiones en infraestructura y proyectos estratégicos en áreas como agua, logística y transporte podrían incidir en la reactivación del sector construcción y en la generación de empleo.

En tanto, el primer vicepresidente de Capac, Gabriel Diez Montilla, subrayó la relevancia de la feria como plataforma de encuentro entre los distintos actores del mercado inmobiliario.

El evento se realiza en un contexto marcado por la entrada en vigor de la ley de interés preferencial y la participación de la banca hipotecaria, factores que, según el gremio, podrían contribuir a dinamizar la actividad y facilitar el acceso a financiamiento.

Durante los días de feria, los asistentes podrán recibir asesoría directa de promotores y orientación financiera por parte de entidades bancarias, además de conocer distintas opciones de financiamiento disponibles.

De acuerdo con el Comité Organizador, el segmento de mayor demanda continúa concentrándose en viviendas de hasta $120,000.

Expo Vivienda Capac 2026 estará abierta al público hasta el domingo 19 de abril y proyecta recibir más de 10,000 visitantes, así como generar alrededor de $80 millones en transacciones hipotecarias.