Expocomer 2025: La feria donde los negocios globales y el emprendimiento local redibujan el comercio

Exclusivo Suscriptores

Empresarios, inversionistas y curiosos recorren los pasillos de Expocomer 2025 para descubrir desde innovadores productos hasta alianzas estratégicas capaces de redefinir mercados. En esta feria comercial, que se desarrolla en el Panama Convention Center del 25 al 27 de marzo, cada conversación puede transformarse en un acuerdo y cada muestra en una puerta hacia nuevos horizontes comerciales.

En el evento participan al menos 800 empresas de 30 países. El discurso principal fue pronunciado por el presidente José Raúl Mulino, quien se ha declarado “pro empresa”. En la apertura del evento, el mandatario reconoció la necesidad de reducir la burocracia estatal y adelantó algunas iniciativas para incentivar el turismo marino, entre ellas un proyecto para establecer tiendas Duty Free en islas turísticas con el objetivo de dinamizar el comercio y atraer visitantes.

También abogó por facilitar la construcción de marinas y fomentar el turismo de navegación, considerando medidas similares a las implementadas en Costa Rica para atraer yates internacionales a torneos de pesca en Panamá.

“Este”, afirmó, “es un gobierno de empresa privada, y no me causa ningún complejo decirlo... pero en función de ello, no dejo de preocuparme por los aspectos sociales que implica gobernar”.

Después de su intervención, el presidente cortó la cinta que marcó oficialmente la apertura de Expocomer 2025, acompañado por Juan Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Manuel José Paredes, presidente de Exposiciones y Eventos de la Cámara; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Los sabores de México llegan a Panamá

En el pabellón de México, Edgar Ramírez, representante de la empresa Palmera CRQ, muestra con entusiasmo los productos con los que buscan conquistar el mercado panameño. “Estamos trayendo dátiles en diferentes presentaciones, un producto muy nutritivo con muchas propiedades”, explica.

Entre sus ofertas destacan los dátiles enchilados, que combinan el dulzor natural con un toque picante característico de la gastronomía mexicana. También presentó un destilado de dátiles, una bebida similar al tequila o mezcal, pero elaborada a partir de esta fruta.





El impacto económico de la migración venezolana

Unos pasillos más adelante, Jeanelié Briceño Condado, directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Exterior (Cavex), resalta la importancia de la comunidad empresarial venezolana en los países de acogida.

“Desde Cavex hemos logrado medir el impacto económico de la migración venezolana en ocho países, incluyendo Panamá”, señala. En territorio panameño, añadió, la inversión acumulada de empresarios venezolanos entre 2012 y 2022 superó los 1,800 millones de dólares, una cifra que evidencia su peso en la economía local.









En Expocomer 2025, el pabellón venezolano reúne 20 empresas de diversos sectores, desde la industria automotriz hasta el marketing y la gastronomía.

Perú apuesta por la logística y el turismo

Desde el pabellón de Perú, Juan Luis Reus, consejero económico-comercial en Panamá, destaca las oportunidades que ofrece la Zona Libre de Colón para las empresas peruanas.

“Buscamos que nuestras empresas se establezcan en Panamá o utilicen las zonas libres para exportar a la región”, afirma.

Perú también está promocionando su oferta turística, con circuitos de aventura en la selva amazónica, senderismo en los Andes y, por supuesto, el icónico Machu Picchu. “Queremos posicionar a Lima como un hub turístico y gastronómico en Latinoamérica”, agrega Reus.









Un impulso a los emprendedores

En medio del bullicio de la feria, Liriola Pitti, directora ejecutiva de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), explica con pasión el trabajo de esta fundación sin fines de lucro que apoya a pequeños productores. “Acompañamos a emprendedores a llegar al mercado, a crecer sus negocios, a generar más ventas y a distribuir en cadenas importantes como supermercados”, detalla.

La organización, respaldada por más de 40 empresas panameñas, opera sin costo para los emprendedores, facilitándoles acceso a mercados estratégicos. Uno de sus programas estrella es “Tierra de Emprendedores”, una vitrina en supermercados donde productos locales ganan visibilidad.

¿Qué traen a Expocomer 2025?

En su stand, AEI Panamá presenta a 12 emprendedores con productos que resaltan la riqueza nacional. Algunos de los productos son:

Chocolate artesanal elaborado con cacao de Bocas del Toro.

Frutas deshidratadas como piña de La Chorrera y cítricos de Chiriquí.

Concentrados de alimentos , snacks veganos y hasta comida orgánica para mascotas.

Ghee: una mantequilla clarificada.

“Todos son productos locales, muchos orgánicos, saludables y, sobre todo, orgullosamente panameños”, enfatiza Pitti.

¿Dónde encontrarlos?

A raíz de las alianzas con cadenas de retail, estos emprendimientos ya están en Supermercado Rey, Riba Smith, Romero, Mister Precio, Orgánica y Foodie’s Market.

Un escenario de negocios en crecimiento

A lo largo de la feria, los expositores cierran acuerdos y exploran nuevos mercados, dinámica con la que se afianza el papel de Expocomer como plataforma clave para el comercio global. En la feria hay de todo: quesos de Estados Unidos, detergentes, telas, y calzados de países como Turquía, o China.

Las zonas de exhibición además muestran maquinaria industrial, servicios financieros y proyectos turísticos, todos con potencial para establecer alianzas comerciales.