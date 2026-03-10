Expocomer 2026 arranca con nuevas delegaciones y más oportunidades comerciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hoy 10 de marzo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) inaugura la feria Expocomer 2026, considerada una de las principales vitrinas comerciales de la región. El encuentro se desarrollará hasta el 12 de marzo en el Panama Convention Center, en Amador.

El evento reúne delegaciones empresariales de más de 30 países, entre ellos Grecia y Suiza, que participan por primera vez como naciones expositoras.

Durante tres días, empresarios, compradores e inversionistas provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia participarán en una agenda orientada a fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de negocios, en un espacio que busca consolidar a Panamá como un punto de encuentro para el comercio internacional.

De forma paralela se desarrollan varias exposiciones especializadas: Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional Panamá y Expo Tech. Cada una está enfocada en sectores estratégicos como comercio, transporte y cadena de suministro, innovación tecnológica, energía y turismo.

La cobertura completa del evento podrá seguirla a través de todas las redes sociales y la página web de La Prensa.

Además, los lectores pueden consultar la revista especial de la feria, donde se presentan detalles de los expositores, la agenda del evento y el contexto comercial que rodea a esta edición de Expocomer.