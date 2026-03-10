Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Feria

    Expocomer 2026 arranca con nuevas delegaciones y más oportunidades comerciales

    Yasser Yánez García
    Expocomer 2026 arranca con nuevas delegaciones y más oportunidades comerciales
    Imagen ilustrativa de Expocomer 2022. Archivo

    Hoy 10 de marzo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) inaugura la feria Expocomer 2026, considerada una de las principales vitrinas comerciales de la región. El encuentro se desarrollará hasta el 12 de marzo en el Panama Convention Center, en Amador.

    +info

    Expocomer 2026: Panamá reunirá cinco ferias y busca superar los $200 millones en transacciones

    El evento reúne delegaciones empresariales de más de 30 países, entre ellos Grecia y Suiza, que participan por primera vez como naciones expositoras.

    Durante tres días, empresarios, compradores e inversionistas provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia participarán en una agenda orientada a fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de negocios, en un espacio que busca consolidar a Panamá como un punto de encuentro para el comercio internacional.

    De forma paralela se desarrollan varias exposiciones especializadas: Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional Panamá y Expo Tech. Cada una está enfocada en sectores estratégicos como comercio, transporte y cadena de suministro, innovación tecnológica, energía y turismo.

    La cobertura completa del evento podrá seguirla a través de todas las redes sociales y la página web de La Prensa.

    Además, los lectores pueden consultar la revista especial de la feria, donde se presentan detalles de los expositores, la agenda del evento y el contexto comercial que rodea a esta edición de Expocomer.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más
    • Mulino destaca que se crearon 111 mil empleos; analistas alertan que muchos son temporales e informales. Leer más