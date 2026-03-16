Expocomer 2026 genera $165.8 millones en negocios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La plataforma de exposiciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), integrada por Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional, cerró su edición 2026 con transacciones preliminares por $165.8 millones.

Las cinco exposiciones se desarrollaron en el Panama Convention Center, Amador, donde empresas de América, Europa y Asia ocuparon 16,000 metros cuadrados de exhibición. En total, el evento reunió 822 módulos comerciales y generó 19,914 contactos de negocios entre empresarios y compradores provenientes de 36 países.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de las Exposiciones 2026, dijo que en esta edición sobresalió el dinamismo de sectores como alimentos y bebidas y tecnología, áreas que reflejan las tendencias actuales del comercio internacional y el potencial de Panamá como plataforma de negocios en la región.

Por su parte, el presidente de la Cciap, Juan Arias, señaló que la confianza internacional en estas ferias reafirma el rol de Panamá como facilitador del intercambio comercial global y como motor de la economía nacional.

Durante el evento también se realizó la Rueda Internacional de Negocios de Expocomer y Expo Logística Panamá, que reunió a más de 110 empresas con delegaciones de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El bloque ferial también sirvió de escenario para diversos espacios de análisis sobre innovación y desarrollo empresarial, entre ellos el V Foro Panamá como Centro de Innovación de Salud, el Premio Nacional a la Innovación Empresarial organizado junto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Foro Centroamericano sobre Empresas Lideradas por Mujeres impulsado por Federación de cámaras de comercio del Istmo Centroamericano, y el Foro de Alianzas Público-Privadas titulado “La alianza que construye el futuro del país”.

Participación internacional

La cuadragésima segunda edición de Expocomer marcó además el debut de Suiza como país expositor, que se sumó a delegaciones provenientes de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Entre los países participantes estuvieron Canadá y Estados Unidos en Norteamérica; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago en América Latina y el Caribe; así como Italia, Polonia, Suiza y Turquía en Europa. Desde Asia y Medio Oriente participaron Corea, India, Indonesia, China y Emiratos Árabes Unidos.

Según la CCIAP, junto al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá se atendieron 39 delegaciones internacionales, fortaleciendo los vínculos comerciales y las oportunidades de cooperación con distintos mercados.

En un comunicado, la organización anunció que la próxima edición del bloque ferial se realizará del 6 al 8 de abril de 2027.