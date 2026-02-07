Expocomer 2026: Panamá reunirá cinco ferias y busca superar los $200 millones en transacciones

Exclusivo Suscriptores

En tiempos donde la mayoría de los negocios se negocia distancia, Expocomer 2026 llega con un mensaje claro: los acuerdos grandes todavía se cierran cara a cara.

Del 10 al 12 de marzo, Panamá reunirá cinco ferias simultáneas, con ruedas de negocios y encuentros programados que apuntan a mover millones de dólares en compromisos comerciales. Expocomer es la abeja reina de este grupo de exposiciones y promete, en voz de su presidente, Aurelio Barría Pino, más compradores de peso y más conexiones estratégicas.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Amador, la nueva casa de los encuentros económicos en Panamá, en un área total de exhibición mayor a los 15,500 metros cuadrados, que reúne a más de 600 empresas de más de 30 países.

“Estamos a la víspera de Expocomer, la feria más importante a nivel comercial en la región, donde básicamente vamos a conectar nuevamente a expositores y compradores y visitantes de todas partes del mundo”, destacó Barría, durante una entrevista con La Prensa.

Uno de los principales atractivos de Expocomer 2026 es su modelo de integración. A la feria principal se suman cuatro exposiciones especializadas que permiten que el visitante no solo encuentre productos para comercializar, sino también servicios estratégicos complementarios.

Barría explicó que esta expansión responde a una evolución natural del evento: “A través del tiempo hemos aprendido que a Expocomer le hacía mucho sentido fortalecerla a través de ferias satélites”.

Las cinco exposiciones que se desarrollarán de manera simultánea son:

Expocomer , la plataforma central de intercambio comercial.

Expo Logística , enfocada en transporte, navieras, cadena de suministro y servicios para movilización de carga.

Expotec , dedicada a innovación tecnológica, software y hardware, con presencia de soluciones de inteligencia artificial.

Expo Eléctrica , especializada en energía, renovables y tecnologías solares, organizada en alianza con Banamex México.

Expoturismo, orientada a promover la oferta turística panameña, destinos, hoteles y experiencias.

“Ese producto que quiere moverse de punto A a punto B necesita logística… y es la forma que le agregamos valor”, explicó Barría.

Proyección económica

La organización espera superar el impacto comercial alcanzado en 2025. Según cifras compartidas por Barría, la edición pasada dejó un registro estimado de 200 millones de dólares en transacciones, producto de acuerdos logrados durante la feria.

“En 2025 se lograron registrar aproximadamente 200 millones de dólares en transacciones futuras… y aspiramos a que sea mayor”, señaló.

Uno de los motores principales de Expocomer es su formato de ruedas de negocios, que permite reuniones programadas entre compradores internacionales y empresas expositoras, con agendas definidas.

“Traemos compradores de calidad… grandes retailers… empresas distribuidoras… para conectarlos aquí de una forma programada”, afirmó Barría, destacando que este componente transforma el evento en una plataforma de negociación real, más allá de una exposición comercial.

En un contexto donde el comercio digital y las reuniones por videollamada ganan terreno, la feria apuesta por la experiencia cara a cara como herramienta clave para concretar acuerdos.

“La presencialidad… a poder tocar, ver los productos y evaluarlos es importante”, sostuvo el directivo, defendiendo el valor de los encuentros físicos como un factor decisivo para generar confianza y cerrar tratos comerciales.

La organización considera que, aunque la tecnología acelera procesos, la presencia directa sigue siendo insustituible cuando se trata de negociar volúmenes, calidades, logística y alianzas estratégicas.

En cuanto al flujo de público, la Cámara proyecta igualar o superar los números de la última edición.

En 2025, la feria registró 30,000 visitantes, de los cuales entre el 10% y el 15% fueron internacionales.