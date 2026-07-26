Exportaciones panameñas con acceso preferencial a Estados Unidos tras quedar fuera de los aranceles de Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los productos panameños que cumplen las reglas de origen del Tratado de Promoción Comercial podrán continuar ingresando con arancel cero, mientras el comercio bilateral mantiene un amplio déficit para Panamá.

Panamá quedó fuera de la nueva medida arancelaria adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que impone recargos de entre 10% y 12.5% a productos procedentes de 60 economías.

La exclusión permite que, desde este 24 de julio, las exportaciones panameñas vuelvan a regirse por las condiciones preferenciales establecidas en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre ambos países y en la mayoría de los casos ingresen con arancel cero.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, calificó la decisión como una noticia positiva para el país. “A partir del 24 de julio, Panamá dejaría de estar sujeto al arancel adicional del 10%, tras no haber sido incluido en la nueva medida adoptada por el USTR, que alcanza a 60 economías”, señaló.

Moltó sostuvo que la exclusión refleja la relación de confianza entre Panamá y Estados Unidos. “Una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo sus vínculos económicos y comerciales”, agregó.

Norman Harris, gerente sénior de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG Panamá, destacó que Panamá quedó como “el socio con el acceso más ventajoso”.

Explicó que a diferencia de otros países que mantienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, Panamá no fue incluido en la nueva lista de economías sujetas a los aranceles relacionados con la investigación sobre controles a productos fabricados con trabajo forzoso.

Esto significa que los bienes producidos en Panamá que cumplan las reglas de origen del TPC pueden seguir entrando al mercado estadounidense con arancel cero.

Harris explicó que en cambio, los productos elaborados en el país que no califiquen como originarios deberán pagar únicamente el arancel de nación más favorecida, sin los recargos adicionales de 10% o 12.5% aplicados a otros competidores.

Expresa que la decisión de excluir a Panamá de los nuevos aranceles, ocurre en medio de una relación comercial ampliamente favorable para Estados Unidos.

En 2025, Panamá exportó mercancías por $141.2 millones al mercado estadounidense e importó $2,493.6 millones, lo que produjo un déficit comercial de $2,352.4 millones, según las cifras suministradas por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Entre enero y abril de 2026, las exportaciones panameñas a Estados Unidos sumaron $62.9 millones, mientras las importaciones alcanzaron $855.9 millones. El déficit acumulado en los primeros cuatro meses del año fue de $793 millones. De mantenerse ese ritmo, las ventas panameñas podrían aproximarse a $189 millones al cierre del año.

Para mayo las exportaciones acumuladas llegaron a $81.5 millones y se mantenía el mercado de Estados Unidos como el principal destino de las exportaciones panameñas con una participación de 18.7%.

En los últimos tres años, las exportaciones hacia Estados Unidos han oscilado entre $141 millones y $168 millones anuales, mientras las importaciones han superado de manera constante los $2,400 millones.

Para el sector exportador, la eliminación del recargo abre una oportunidad para ampliar las ventas de alimentos, productos agrícolas, manufacturas y bienes de valor agregado, aprovechando una ventaja arancelaria que pocos competidores mantienen.

“Estamos esperando que se impulsen las exportaciones hacia Estados Unidos, lo que puede incluso crecer más con el dinamismo de productos como la sandía que se están recuperando y productos como piña, camarones, productos del mar, bolsas de plástico y otros”, resaltó Arturo Siu, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores.

La presidenta de la la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), Mariela de la Guardia Oteiza, destacó que Panamá en este momento tiene una ventaja competitiva en comparación con otros países de la región, por lo que es momento de aprovechar ese potencial para incrementar el comercio con Estados Unidos.

Mariela de la Guardia Oteiza, presidenta de Amcham Panamá.

La empresaria exhortó a las compañías interesadas en exportar a que se actualicen con los requisitos y las tendencias del mercado estadounidense para lograr incrementar la participación de los productos panameños en ese país. “Es el momento para que exporten más y para que más empresas de Estados Unidos vengan a invertir en el país”, sostuvo.

Para los exportadores la clave será lograr nichos de exportación tal y como se ha consolidado con el café geisha y la piña en muchos mercados internacionales.