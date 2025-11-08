Panamá, 08 de noviembre del 2025

    COMERCIO

    Exportaciones panameñas crecen $34.2 millones en 2025

    EFE
    El dinamismo exportador fue impulsado por los productos del mar. Foto/Cortesía

    Las exportaciones de Panamá alcanzaron un valor acumulado de 754.9 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025 con un aumento de 34.2 millones de dólares frente al mismo periodo del año anterior, manteniendo así un desempeño sólido y sostenido, señala un informe del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

    Este resultado consolida la tendencia positiva mantenida todo el año y marca nuevamente el nivel más alto alcanzado para los primeros nueve meses en el período 2010-2025.

    “Los resultados confirman que nuestras exportaciones mantienen un crecimiento sostenido y diversificado, reflejo del esfuerzo de los productores panameños y del trabajo coordinado entre el sector público y privado”, afirmó el titular del Mici, según un comunicado oficial de la entidad.

    El dinamismo exportador fue impulsado por los productos del mar y del sector agroindustria que siguen ganando terreno en los mercados internacionales, indica el informe elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

    El camarón congelado se mantiene como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, seguido por el banano (8.5%), que ajustó su participación tras los picos registrados a inicios de año, y el aceite de palma en bruto (6.7%).

    En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54.5% del total exportado.

    Los pescados y crustáceos continúan liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

    Estos sectores mantienen un comportamiento estable, “generando empleos y aportando al desarrollo”.

    En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial, con un 15.7% de participación, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.5%).

    China, México, India, Costa Rica y Cuba están entre los mercados de mayor relevancia, mientras que Tailandia vuelve a posicionarse dentro de los diez principales destinos de exportación.

    En conjunto, estos mercados representan el 69.6% del total exportado, confirmando la “estabilidad y diversificación de los vínculos comerciales de Panamá”.

    Al incluir las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales, como zonas francas y Panamá Pacífico, el total exportado entre enero y septiembre de 2025 alcanzó 988,1 millones, superando en 16,9 millones (1,7 %) lo registrado en igual período de 2024.

    Las exportaciones desde estos regímenes sumaron 233.2 millones, con una disminución del 6.9% en comparación con los 250.5 millones reportados el año anterior, aunque la subida en las exportaciones tradicionales permitió que el resultado global del sector se mantuviera en “terreno positivo”.

    EFE

    Agencia de noticias


