Exportaciones panameñas pierden ventaja ante aumento de aranceles en Estados Unidos

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un año después de la aplicación de los aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, los exportadores panameños indican que debe haber igualdad de condiciones. Arturo Siu, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, analiza las oportunidades que tienen para diversificar los mercados.

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales destinos de las exportaciones panameñas, con productos como el camarón, pescado, azúcar y banano entre los más relevantes. Sin embargo, en el último año, tras la aplicación de aranceles del 10% por parte del gobierno del presidente Donald Trump, los exportadores han enfrentado un aumento en los costos y una pérdida de competitividad frente a otros mercados.

Arturo Siu, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), explicó que la situación se ha intensificado luego de que el arancel fuera elevado al 15%, una medida que actualmente se aplica a las exportaciones panameñas hacia ese país. “Lo que sale hoy por hoy a Estados Unidos va a entrar con un arancel de 15%”, indicó, al referirse al nuevo esquema vigente por un periodo inicial de 150 días.

El dirigente gremial señaló que uno de los principales efectos de este ajuste es la pérdida de ventajas comparativas que Panamá mantenía frente a otros países.

Anteriormente, algunos competidores enfrentaban aranceles más altos, lo que permitía a los productos panameños posicionarse con mayor facilidad en el mercado estadounidense. “Con el 15% nos pone a un nivel igual al resto del mundo”, advirtió.

Siu detalló que cuatro rubros concentran cerca del 80% de las exportaciones hacia Estados Unidos: pescado, azúcar, banano y camarón. Estos sectores serían los más expuestos a los efectos del nuevo arancel, especialmente en un entorno donde los compradores pueden optar por proveedores con condiciones similares o menores costos.

Al cierre de 2025 según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) el 15% del total de las exportaciones panameñas, tuvo como destino el mercado de Estados Unidos de América con $146.2 millones, lo que representó un descenso de 20.8% en contraste con los $184.5 millones reportados en el año 2024.

A pesar de este escenario, el presidente de APEX considera que la calidad de los productos panameños podría mitigar parcialmente el impacto. “Panamá tiene una calidad de producto que lo distingue, como la piña o el café”, afirmó, aunque reconoció que el comportamiento del mercado en los próximos meses será clave para medir la magnitud real de la afectación.

En paralelo, el gremio exportador ha insistido en la necesidad de que se respeten los términos del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos, vigente desde 2012. Siu destacó que, mientras Panamá ha reducido progresivamente los aranceles a productos estadounidenses, las exportaciones locales enfrentan ahora una carga del 15%, lo que genera un desbalance en la relación comercial.

“Nosotros somos un país aliado a Estados Unidos. Nuestro aliado comercial más grande siempre ha sido Estados Unidos. El consumidor más grande del Canal también es de Estados Unidos. No veo la razón por la cual deberíamos estar con un arancel. Deberíamos respetar el Tratado de Libre Comercio y seguir exportando nuestro producto hecho en Panamá”, expresó Siu.

Arturo Siu, presidente de APEX. LP/Carlos Moore

Frente a este contexto, los exportadores también evalúan la diversificación de mercados como una estrategia para reducir la dependencia del mercado estadounidense. Europa y otros destinos internacionales aparecen como alternativas, especialmente para productos con valor agregado bajo la marca “Hecho en Panamá”, que busca fortalecer la identidad y competitividad de la oferta nacional.

De cara a 2026, Siu indicó que el sector mantiene expectativas de crecimiento, impulsadas por mejoras en la logística y la reactivación de operaciones clave en puertos y cadenas de exportación. No obstante, subrayó que la incertidumbre en materia arancelaria seguirá siendo un factor determinante en el desempeño del comercio exterior panameño.