El fabricante de chocolates Lindt demanda a la productora Weinstein en Estados Unidos

El fabricante de chocolates suizos Lindt & Sprüngli acaba de sumarse a la larga lista de demandantes de la productora Weinstein, esta vez por incumplir los términos de un contrato de auspicio ligado a los Globos de Oro.

En una demanda presentada el miércoles ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, el fabricante de chocolates explica que a fines de 2015 firmó un contrato de auspicio con The Weinstein Company, la productora fundada por Harvey Weinstein y su hermano Robert. Acordaron que Lindt auspiciaría las fiestas organizadas por The Weinstein Company en el marco de la ceremonia de entrega de premios de los Globos de Oro durante tres años consecutivos, por un monto total de 400 mil dólares.

En 2016 y 2017 las veladas tuvieron lugar sin problemas. Pero en los Globos de Oro de enero de 2018 "no hubo fiesta", subraya Lindt en su demanda. Ya entonces The Weinstein Company (TWC) no tenía nada que celebrar: estaba al borde de la quiebra luego de la avalancha de denuncias de acoso, agresión sexual o violación contra Harvey Weinstein por parte de más de un centenar de mujeres.

La empresa Lindt, que reclama una indemnización por un monto no precisado, explica que pide desde diciembre el reembolso de los 133 mil 333 dólares que en su opinión le corresponden. Pero no ha recibido nada e incluso TWC "admitió el incumplimiento del contrato y prometió el pago", según la demanda.

Desde que estalló el escándalo Weinstein a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles, al menos dos colectivas, han sido presentadas contra Harvey Weinstein y la Weinstein Company, sobre todo por mujeres que denuncian haber sido agredidas por el antes todopoderoso productor de Hollywood.

El 11 de febrero el estado de Nueva York presentó una demanda contra la productora por no proteger a sus empleadas del acoso y la agresión sexual. Esta demanda bloqueó la venta de la compañía a un consorcio de inversores, una de las pocas maneras que la empresa tiene de evitar la bancarrota.