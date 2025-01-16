Fact-checking a Donald Trump

Exclusivo Suscriptores

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho varias afirmaciones sobre el Canal de Panamá que merecen un análisis riguroso. Habla de estafa, de tarifas ridículas y de que la vía interoceánica está en manos de los chinos. Este artículo desglosa alguna de esas declaraciones y las contrasta con hechos confirmados por la Autoridad del Canal de Panamá y registros históricos.

Afirmación 1: “Panamá está violando el tratado del Canal al permitir el control chino sobre operaciones clave”

Verificación:

El Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá garantiza que el Canal permanezca neutral y abierto al tránsito de todas las naciones, en tiempos de paz y guerra. Este tratado, firmado entre Panamá y Estados Unidos, está vigente y ha sido respaldado por más de 40 países.

No existe evidencia de que el Canal esté bajo control chino ni de que se esté violando este tratado.

Afirmación 2: “El Canal de Panamá fue vendido por Estados Unidos a Panamá por un $1 y ahora está bajo control chino”

Verificación:

La soberanía panameña sobre el Canal fue resultado de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, tras un largo proceso diplomático. No fue una transacción financiera, y mucho menos por $1.

Jimmy Carter no vendió el Canal de Panamá a Panamá por un dólar, la recuperación de la soberanía de Panamá sobre la llamada zona del Canal y la transferencia del Canal a manos panameñas se logró, producto de un acuerdo diplomático entre naciones.

La soberanía panameña sobre el Canal fue resultado de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977.

Luego de los eventos del 9 de enero de 1964 se redoblaron los esfuerzos por parte de ambos países por resolver la difícil situación que generaba el Tratado Hay-Bunau Varilla. Esto sucedió en tres etapas: La primera culminó con el rechazo de los tratados “tres en uno”.

La segunda, entre 1971 y 1972, reinició el proceso desde cero, pero fue infructuosa.

Finalmente, la tercera etapa comenzó tras la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá en 1973 y culminó con la firma de los Tratados Torrijos- Carter.

El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable para Panamá, por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado, ni, de ningún otro modo, gravado o enajenado.

El Canal de Panamá opera hoy, 25 años después de su transferencia a Panamá. Para el mes de enero de 2025, la planilla del Canal de Panamá reportó 8,639 trabajadores activos, de los que el 99.9% son panameños.

Solo 6 trabajadores son de diferentes nacionalidades y todos estos fueron contratados en el Canal antes del 31 de diciembre de 1999 y no se han acogido a jubilación.

Trabajadores del Canal de Panamá en las esclusas de Miraflores. Foto: Alexander Arosemena

Afirmación 3: “38,000 vidas estadounidenses se perdieron durante la construcción del Canal”

Verificación:

Según los reportes del Departamento de Salud del Isthmian Canal Commission, durante la construcción estadounidense (1903-1914), fallecieron aproximadamente 5,611 trabajadores, principalmente por enfermedades y accidentes.

De estas muertes, solo 350 correspondieron a ciudadanos estadounidenses (6%). La mayoría de los fallecidos eran trabajadores de las Antillas (4,049 o 72%).

En el período francés (1880-1889), William Gorgas calculó que fallecieron unas 20,000 mil personas, aunque no hay registros precisos de la época.

Afirmación 4: Trump habla de “estafa”, al referirse a lo que se le cobra a las empresas de Estados Unidos y a la marina por transitar por el Canal. Habla de tarifas “injustas y ridículas”

Verificación

Los registros de la Autoridad del Canal de Panamá indican que desde 1998 al cierre del año fiscal 2024 (26 años), de un total de 373,039 buques, 994 (el 0.3%) correspondieron a tránsitos de buques de guerra y submarinos de la Marina de Estados Unidos de América.

En este periodo de tiempo, los ingresos de tránsito en este concepto han sumado 25.4 millones de dólares, lo que equivale a menos de un millón de dólares al año.

Esclusas de Cocolí, en el Canal ampliado. Foto: Alexander Arosemena

Los peajes son el pago que realizan los buques por utilizar el Canal. En términos generales, los peajes se determinan de acuerdo a parámetros relacionados con el tamaño de la nave.

El Canal de Panamá no cobra a los buques en función de su nación de origen o destino. Los peajes varían en función del tipo de buque (por ejemplo, portacontenedores, graneleros, petroleros o cruceros) y de su tamaño (por ejemplo, tonelaje, número de TEU para los portacontenedores).

El sistema adoptado sigue el precepto contenido en el Artículo 315 de la Constitución Política de la República de Panamá en el sentido de que el Canal de Panamá “permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones”.

El Canal de Panamá revisa periódicamente los peajes y suele ajustarlos en función de la inflación, la capacidad del Canal y las tendencias del transporte marítimo mundial.