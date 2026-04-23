Panamá, 23 de abril del 2026

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    SISTEMA ELÉCTRICO

    Falla eléctrica interrumpe servicio en varias zonas de la capital

    Getzalette Reyes
    Falla eléctrica interrumpe servicio en varias zonas de la capital
    Reportan falla eléctrica en la capital; investigan causas. Imagen ilustrativa (Pixabay)

    Una falla eléctrica se registró la noche de este miércoles 22 de abril de 2026, dejando sin servicio a varios puntos de la capital.

    El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p.m. y afectó sectores como Vía Argentina, Don Bosco, Brisas del Golf, Villa Lucre, Los Pueblos, Campo Lindbergh, Carrasquilla y Vía España.

    A través de la red social X, ENSA confirmó que varias áreas dentro de su zona de concesión se encontraban sin suministro eléctrico.

    “Nuestro equipo se mantiene en coordinación con el Centro Nacional de Despacho para recuperar el servicio de forma paulatina en el menor tiempo posible”, indicó la empresa.

    Posteriormente, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) informó que a las 9:19 p.m. la salida de un generador que alimenta el Sistema Interconectado Nacional (SIN) provocó una incidencia en el sistema de carga, con la pérdida de más de 300 megavatios (MW).

    Tras la activación de los planes de contingencia, ETESA señaló que se avanza en el proceso de recuperación total del sistema, considerado un punto prioritario, según explicó su gerente general, Roy Morales.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

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