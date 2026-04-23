Falla eléctrica interrumpe servicio en varias zonas de la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una falla eléctrica se registró la noche de este miércoles 22 de abril de 2026, dejando sin servicio a varios puntos de la capital.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p.m. y afectó sectores como Vía Argentina, Don Bosco, Brisas del Golf, Villa Lucre, Los Pueblos, Campo Lindbergh, Carrasquilla y Vía España.

A través de la red social X, ENSA confirmó que varias áreas dentro de su zona de concesión se encontraban sin suministro eléctrico.

“Nuestro equipo se mantiene en coordinación con el Centro Nacional de Despacho para recuperar el servicio de forma paulatina en el menor tiempo posible”, indicó la empresa.

#ENSAInforma 🚨 Varios sectores de la ciudad capital de nuestra zona de concesión se encuentran sin suministro eléctrico debido a la activación de un esquema de desligue de carga por parte del sistema eléctrico nacional.



El Centro Nacional de Despacho (CND) informa que esta… — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) April 23, 2026

Posteriormente, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) informó que a las 9:19 p.m. la salida de un generador que alimenta el Sistema Interconectado Nacional (SIN) provocó una incidencia en el sistema de carga, con la pérdida de más de 300 megavatios (MW).

Tras la activación de los planes de contingencia, ETESA señaló que se avanza en el proceso de recuperación total del sistema, considerado un punto prioritario, según explicó su gerente general, Roy Morales.

Los Sistemas de Protección actuaron operando las contingencias del SPEAR para proteger la red.



En este momento, en ETESA estamos en proceso de la recuperación del sistema al 100 % como punto prioritario, informó el gerente general Roy Morales. — ETESA (@Etesatransmite) April 23, 2026

Información en desarrollo...