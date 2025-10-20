Fallece el empresario Juan Francisco Kiener

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empresario Juan Francisco Kiener falleció este lunes 20 de octubre, confirmaron sus familiares.

Kiener estuvo al frente de Productos Kiener, compañía fundada en 1933 por su padre, el suizo Paul Kiener, y dedicada a la elaboración de embutidos y productos cárnicos.

En un comunicado, la empresa informó que Juan Francisco Kiener asumió en 1975 la responsabilidad de dirigir el legado familiar.

“Gracias a su visión, disciplina y compromiso con Panamá, consolidó a Productos Kiener como un referente de calidad y tradición en la mesa de miles de familias panameñas”, destacó la compañía.

“Hoy honramos su vida y su entrega, reafirmando nuestro compromiso de seguir adelante con los valores que nos heredó”, añadió.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria, lamentó su muerte. “Lamento profundamente el fallecimiento del Sr. Juan Francisco Kiener, un gran referente de la industria panameña”, escribió en su cuenta en X.