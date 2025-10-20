Panamá, 20 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRAYECTORIA

    Fallece el empresario Juan Francisco Kiener

    José González Pinilla
    Fallece el empresario Juan Francisco Kiener
    El empresario Juan Francisco Kiener. LP

    El empresario Juan Francisco Kiener falleció este lunes 20 de octubre, confirmaron sus familiares.

    Kiener estuvo al frente de Productos Kiener, compañía fundada en 1933 por su padre, el suizo Paul Kiener, y dedicada a la elaboración de embutidos y productos cárnicos.

    En un comunicado, la empresa informó que Juan Francisco Kiener asumió en 1975 la responsabilidad de dirigir el legado familiar.

    “Gracias a su visión, disciplina y compromiso con Panamá, consolidó a Productos Kiener como un referente de calidad y tradición en la mesa de miles de familias panameñas”, destacó la compañía.

    “Hoy honramos su vida y su entrega, reafirmando nuestro compromiso de seguir adelante con los valores que nos heredó”, añadió.

    Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria, lamentó su muerte. “Lamento profundamente el fallecimiento del Sr. Juan Francisco Kiener, un gran referente de la industria panameña”, escribió en su cuenta en X.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Corte anula convención colectiva y crea un conflicto salarial entre la ACP y los capitanes. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más