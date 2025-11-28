Panamá, 28 de noviembre del 2025

    TRAYECTORIA

    Fallece Gabriel Diez Polack, empresario y exministro de Vivienda

    José González Pinilla
    Fallece Gabriel Diez Polack, empresario y exministro de Vivienda
    Gabriel Diez. Archivo

    El empresario y exministro de Vivienda, Gabriel Diez Polack, falleció este 28 de noviembre, confirmaron familiares.

    Diez Polack, quien estuvo hospitalizado, ocupó cargos clave en varias organizaciones del país, entre ellos la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y Convivienda.

    También ocupó el cargo de ministro de Vivienda durante la gestión de Martín Torrijos (2004-2009). Asumió el cargo en mayo de 2008, en reemplazo de Balbina Herrera, quien era la ministra de Vivienda, pero que dejó el gabinete para centrarse en su campaña presidencial.

    Desde la década de 1970, Diez Polack estuvo vinculado al sector de la construcción.

    “Fue un hombre de noble corazón, siempre dispuesto a tender la mano y brindar una palabra oportuna. Su ejemplo permanecerá vivo en la memoria de todos los que compartimos momentos con él y apreciamos su calidad humana”, señaló su familia.

    José González Pinilla

    Editor


