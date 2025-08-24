Panamá, 25 de agosto del 2025

    GRUPO ROBLES

    Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá

    José González Pinilla
    Ricardo Poma, presidente de Grupo POMA, durante una entrevista por los 60 años de distribución Excel automotriz de TOYOTA en El Salvador. Foto Cortesía LPG/JAVIER APARICIO

    El magnate salvadoreño Ricardo Poma falleció este domingo, según confirmó su familia.

    Poma, CEO y presidente del Grupo Poma, tenía 79 años y era considerado un destacado empresario y filántropo.

    “Después de enfrentar con fortaleza y determinación dificultades de salud por un extendido periodo, fue llamado a la presencia de Dios”, comunicó el grupo.

    Compartió sus últimos momentos al lado de su familia: su esposa Michelle y sus hijos —Fernando, Alberto, Andrés y Alicia—, hermanos, sobrinos y nietos.

    “En este momento de duelo nos consuelan los recuerdos compartidos, la gratitud por su liderazgo humilde, cercano e inspirador, y la esperanza de su reencuentro con Dios”, expresó Fernando Poma, hijo del empresario.

    El conglomerado que lideraba abarca inversiones en los sectores inmobiliario, hotelero, industrial y automotriz.

    En Panamá, su primera apuesta fue Multiplaza Pacific; posteriormente, a través del Grupo Roble, invirtió en Metromall.

    Ricardo Poma. Cortesía

    Poma creció en el seno de una familia con gran visión empresarial. Su abuelo, Bartolomé Poma, de origen español, fundó un taller automotriz en 1919.

    Ricardo Poma estudió ingeniería industrial en la Universidad de Princeton en 1967 y más tarde obtuvo una maestría en la Harvard Business School.

    Se integró a la empresa familiar en 1969 como Gerente General de Industrias Metálicas, una de las empresas predecesoras de Solaire.

    En 1973, se unió a Grupo Roble, donde lideró, primero, desde la gerencia general y luego como presidente de la división inmobiliaria.

    Actualmente, Grupo Poma tiene presencia en 10 países, con inversiones en cinco divisiones: hotelería, inmobiliaria, automotriz, financiera e industrial.

    Entre sus principales marcas figuran Grupo Roble, Real Hotels & Resorts, Excel Automotriz, Autofácil y Solaire.

    La cuarta generación de la familia Poma se mantendrá al frente de cada una de las divisiones del conglomerado, destacó el grupo.

    José González Pinilla

    Editor


