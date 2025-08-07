Falta de capacidad en los puertos limita crecimiento del ferrocarril transístmico en Panamá

Exclusivo Suscriptores

La capacidad de crecimiento del ferrocarril transístmico, el Panama Canal Railway Company (PCRC) que este año fue objeto de compra la operación por parte de APM Terminals (APMT), una división independiente de la naviera danesa Maersk, se encuentra limitada si no se amplían los puertos y se construyen nuevas infraestructuras y terminales que atraigan más carga y navieras.

Así lo advirtió Thomas Kenna, presidente y CEO de Panama Canal Railway Company (PCRC), al conversar con medios en el marco de la juramentación de la junta directiva del Consejo Empresarial Logístico (COEL), acto en el que varios empresarios se refirieron a la necesidad de agilizar la construcción de los puertos de Corozal e isla Telfers.

Kenna hizo un fuerte llamado a la acción al advertir que la saturación portuaria en Panamá está limitando seriamente el crecimiento del ferrocarril transístmico y la estrategia logística del país.

“La capacidad portuaria del país se ha saturado [...] nuestros clientes no pueden traer sus barcos a los puertos [...] y eso sigue siendo el reto primordial”.

Kenna lamentó que proyectos clave como el Puerto de Corozal lleven más de 15 años de retraso, a pesar que desde los tiempos de la ampliación del Canal se advirtió sobre la necesidad de desarrollarlos.

“Yo tengo 15 años de estar hablando del puerto Corozal... cuando Panamá empezó sus estudios para la expansión del Canal, las navieras nos decían: no hace sentido expandir el Canal si no expanden los puertos”.

Kenna dijo que la reciente incorporación de APM Terminals como accionista del ferrocarril refuerza la conexión con Maersk, su primer cliente y firme creyente en el potencial ferroviario panameño.

Sostuvo además que sin nuevos muelles, el país no podrá responder al crecimiento de la demanda ni atraer más operaciones logísticas:

“Si las navieras no pueden atracar en Panamá, no tienen acceso a todo lo que ofrece Panamá [...] todo eso no se puede lograr si los barcos no tienen un muelle donde atracar”.

Kenna fue tajante sobre la necesidad de dejar atrás la “parálisis por análisis” y pasar a la acción: “No hay que pensar, hay que actuar... no se trata del tiro perfecto, hay que tomar el tiro”.

Kenna insistió en que existen hoy navieras con capacidad de llenar Corozal de inmediato: “Hay navieras hoy que te llenan Corozal mañana, sin duda”.

La advertencia es clara: sin nuevos puertos, el país no podrá sostener su papel como hub logístico. El tiempo ya se ha perdido, pero aún queda margen para corregir el rumbo.

Sobre la transacción con APM Terminals que pagó 600 millones de dólares para hacerse con la operación del ferrocarril de Panamá, Kenna dijo que con esta empresa especializada en manejo de más de 65 puertos en el mundo y logística como socio estratégico, se impulsará el crecimiento logístico de Panamá.

Agregó que esta nueva estructura accionaria permitirá tomar decisiones más rápidamente y movilizar recursos para desarrollar la infraestructura que el país necesita.

“El primer mensaje que recibí cuando ellos [APM Terminals] adquirieron las acciones fue que quieren ver más contenedores y más carga abordo del ferrocarril”, dijo.

Manifestó que la realidad es que no hay más contenedores porque faltan más clientes que traigan carga. Y el crecimiento a su vez está limitado porque los puertos existentes están totalmente copados y hace falta más terminales portuarias.

Kenna indicó que la expectativa es que esta alianza con APM Terminals no solo fortalezca al ferrocarril, sino que también presione para que se destraben los proyectos portuarios estancados que son vitales para el ecosistema logístico nacional.

Thomas Kenna precisó que el ferrocarril transístmico actualmente tiene una capacidad operativa del 60% y movilizan 10 mil contenedores por semana, cuando tienen el potencial de movilizar más de 18 mil.