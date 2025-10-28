Panamá, 28 de octubre del 2025

    FAO evalúa avances de Panamá en vigilancia pesquera y acuicultura sostenible

    La jornada incluyó una parada en la estación de Vacamonte, en Panamá Oeste. Cortesía/Arap

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) recibió este fin de semana al director regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Máximo Torero, en una visita para dar seguimiento al avance de los proyectos de cooperación que este organismo mantiene en el país.

    Torero recorrió instalaciones clave vinculadas a la gestión pesquera y acuícola, acompañado por el subadministrador encargado de la ARAP, Pablo Amarís, representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del equipo técnico de la FAO.

    La jornada incluyó una parada en la estación de Vacamonte, en Panamá Oeste, donde se supervisan las operaciones de pesca artesanal e industrial; además del Centro Nacional de Monitoreo Satelital, que rastrea en tiempo real las embarcaciones con bandera panameña que operan en aguas internacionales.

    El recorrido concluyó en la Estación de Mar y Acuicultura, donde se observan proyectos vinculados a producción sostenible y repoblamiento, informó la ARAP.

    La visita ocurre en un momento en que Panamá busca consolidar su capacidad de vigilancia contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), una de las principales prioridades del país frente a los mercados internacionales y esquemas de certificación, según la institución.

    ARAP considera que el encuentro sienta las bases para una nueva etapa de cooperación técnica con la FAO, con “foco en innovación, trazabilidad y fortalecimiento institucional del sector pesquero y acuícola”.

