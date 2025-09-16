Panamá, 16 de septiembre del 2025

    COMPRAS

    Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025

    José González Pinilla
    Unos 15 centros comerciales participarán en la jornada. Archivo

    El Panama Black Weekend 2025 ya tiene fecha confirmada: se realizará del 3 al 5 de octubre, con tres días de descuentos que irán del 20% al 70%.

    Unos 15 centros comerciales participarán en la jornada, entre ellos Albrook Mall, Alta Plaza, Los Andes y Megamall.

    Durante el evento, la Policía Nacional reforzará la seguridad, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.

    Los organizadores destacan que la actividad busca impulsar el turismo de compras y atraer visitantes nacionales e internacionales.

