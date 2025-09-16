Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Panama Black Weekend 2025 ya tiene fecha confirmada: se realizará del 3 al 5 de octubre, con tres días de descuentos que irán del 20% al 70%.

Unos 15 centros comerciales participarán en la jornada, entre ellos Albrook Mall, Alta Plaza, Los Andes y Megamall.

Durante el evento, la Policía Nacional reforzará la seguridad, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.

Los organizadores destacan que la actividad busca impulsar el turismo de compras y atraer visitantes nacionales e internacionales.