Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025

El Panama Black Weekend 2025 ya tiene fecha confirmada: se realizará del 3 al 5 de octubre, con tres días de descuentos que irán del 20% al 70%.
Unos 15 centros comerciales participarán en la jornada, entre ellos Albrook Mall, Alta Plaza, Los Andes y Megamall.
Durante el evento, la Policía Nacional reforzará la seguridad, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.
Los organizadores destacan que la actividad busca impulsar el turismo de compras y atraer visitantes nacionales e internacionales.