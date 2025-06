Fedecámaras advierte que ‘promotores del caos buscan la ruina ajena’ en Bocas del Toro

Frente a los recientes hechos violentos en Bocas del Toro, la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras) manifestó una postura firme y patriótica, rechazando lo que califica como una amenaza directa al orden, la economía y la convivencia ciudadana en la provincia.

El gremio empresarial lamentó los actos de vandalismo y destrucción registrados en puntos clave del área, como el Estadio Calvin Byron y varias instalaciones productivas, así como los disturbios en terminales estratégicos. A su juicio, este tipo de acciones no corresponden a una protesta cívica, sino que constituyen un ataque a la identidad de una comunidad trabajadora. “Es un suicidio colectivo contra el tejido social bocatoreño”, enfatizó la organización.

En un pronunciamiento, Fedecámaras condenó este tipo de violencia que, asegura, vulnera los principios del civismo, la legalidad y la convivencia democrática. Afirmó que sectores como el comercio, la agricultura y la industria no son enemigos del pueblo, sino aliados fundamentales para el progreso. Por eso, atacar estos pilares significa afectar directamente a miles de familias que dependen de ellos.

El comunicado advierte que ningún entorno puede avanzar si imperan el miedo, la violencia y la ingobernabilidad. Bocas del Toro, señaló, necesita empleo, inversión, turismo y oportunidades para su juventud, y ninguna de esas metas puede lograrse con caos.

Fedecámaras también lanzó una alerta: detrás de estos actos no hay una causa social legítima, sino una agenda de poder. “Los promotores del caos no buscan justicia social; buscan poder a través de la ruina ajena”, advirtió el gremio, dejando claro que estos actores no representan el sentir ni los intereses del pueblo bocatoreño.

La federación añadió que la violencia desatada no parece estar relacionada con una propuesta legal específica, sino que obedece a otros intereses. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a no permanecer indiferentes ni tolerantes ante estos hechos.

Concluyó exigiendo que se restablezca el orden, se respete el Estado de Derecho y se salvaguarde tanto la vida como la propiedad y la economía nacional. Pidió además que se investigue, se determinen responsabilidades y se sancione a los autores de lo que considera una “ola criminal que enluta a la nación”.

El mensaje final de Fedecámaras fue claro: Panamá no debe normalizar la anarquía. Es momento, dijo, de cerrar filas por la paz, la ley y la reconstrucción de una provincia que ha sido golpeada no solo por la crisis, sino por la traición de unos pocos. “Panamá merece justicia, no violencia. Bocas del Toro merece desarrollo, no destrucción”.

Este viernes el Gobierno decretó estado de emergencia en Bocas del Toro y suspendió las garantías constitucionales, tras los actos vandálicos de las últimas horas.