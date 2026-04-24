Felipe Chapman: ‘Adherirse a la OCDE no afectará la soberanía de Panamá’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, asegura que el proceso de adhesión a la OCDE se basa en estándares voluntarios que no comprometen la soberanía y tampoco invalida la agenda país que se tenga.

La intención de Panamá de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no invalida ni afecta la agenda del país, sus planes ni mucho menos la soberanía panameña.

Así lo explicó el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026) de Apede, donde señaló que el proceso de adhesión a la OCDE no representará una pérdida de soberanía para el país.

“Adherirse a la OCDE no afectará la soberanía de Panamá, porque este proceso se basa en la adopción voluntaria de estándares que nos ayudan a mejorar como país”, declaró.

Chapman destacó que la adhesión a la OCDE es una iniciativa de largo plazo, pensada para el beneficio de Panamá y no para los intereses de una administración específica.

“Este es un paso hacia la madurez económica de Panamá. Queremos jugar con las reglas del mundo moderno, en donde los mejores equipos están, no solo por un tema de beneficios inmediatos, sino con la mirada puesta en el futuro”, indicó.

El ministro también destacó que la adopción de estándares internacionales promovidos por la OCDE permitirá a Panamá ser más predecible en su funcionamiento económico. “La adhesión a la OCDE nos permitirá ser más predecibles, y en tiempos de incertidumbre, eso es clave para las inversiones y la estabilidad económica del país”, resaltó.

Este proceso no solo tiene un impacto inmediato, sino que busca establecer un camino firme para el desarrollo sostenido a largo plazo.

CADE analizó los desafíos de Panamá en el camino de la adherencia a la OCDE. LP/Anel Asprilla

Por su parte, Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile y líder del proceso de adhesión de su país a la OCDE, enfatizó que ser parte de la OCDE no solo mejora la política interna de los países, sino que también los coloca en una posición privilegiada a nivel global.

“Ser parte de la OCDE no es solo un acuerdo comercial; es unirse a un club de países desarrollados con los mejores estándares, lo que mejora la imagen de un país y le abre puertas a nuevas oportunidades”, afirmó Velasco.

El exministro también destacó la importancia de la OCDE como una plataforma para la modernización interna, especialmente en áreas clave como la gestión de empresas públicas. “En Chile, al adherirnos a la OCDE, nos permitió modernizar la gestión de nuestras empresas públicas y ponerlas en línea con las mejores prácticas internacionales”, explicó Velasco. Para él, el proceso no se trata solo de cumplir con normativas externas, sino de una oportunidad para implementar mejoras internas.

Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó el impacto positivo que traerá una futura adhesión de Panamá a la OCDE en la confianza internacional. “La adhesión a la OCDE no solo mejora la imagen del país, sino que también abre el camino para financiar proyectos clave con mejores condiciones, reduciendo la incertidumbre y dando confianza a los inversores”, afirmó González.

Para González, los beneficios de la OCDE van más allá del ámbito financiero, extendiéndose a la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de la población. “Uno de los mayores beneficios de la OCDE es la posibilidad de aplicar las mejores prácticas a áreas como la educación y la salud, impactando directamente en la vida de la gente”, explicó González.

Además, añadió que la OCDE fomenta la cooperación internacional y el alineamiento con políticas globales que serán cruciales para el desarrollo sostenido del país.

El camino a la adhesión de Panamá a la OCDE no es en el corto plazo, algunos países han tardado entre 5 a 6 años para lograrlo.