NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La publicación internacional especializada destaca la reducción del déficit fiscal, las operaciones de manejo de deuda y la estrategia de consolidación de las finanzas públicas de Panamá.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, fue reconocido como ‘Ministro de Finanzas del Año’ por LatinFinance, una distinción otorgada tras los resultados de su gestión en materia de consolidación fiscal, reducción del déficit y manejo de la deuda pública.

El reconocimiento se produce poco más de dos años después de que Chapman asumiera el cargo, en julio de 2024, cuando Panamá enfrentaba una desaceleración económica, el cierre de la mina Cobre Panamá y un deterioro de sus cuentas fiscales.

Entre los resultados registrados, LatinFinance destaca que el déficit fiscal pasó del 6.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 al 3.68% en 2025, una reducción aproximada del 40%. Durante ese mismo período, el crecimiento económico aumentó del 2.9% al 4.4%.

El déficit primario, que excluye los pagos de intereses de la deuda pública, también disminuyó, del 3.32% al 0.67% del PIB.

Según las cifras citadas por la publicación, hasta julio de 2026 el déficit fiscal se situaba en el 2.78% del PIB, frente al 3.27% registrado un año antes.

En cuanto a las proyecciones, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que Panamá cerrará 2026 con un déficit fiscal del 3.5% del PIB y un crecimiento económico cercano al 4%. Estas cifras constituyen expectativas oficiales y no resultados definitivos del ejercicio.

La publicación señala que Chapman optó por una estrategia de consolidación gradual, denominada «aterrizaje suave», en lugar de aplicar recortes fiscales drásticos.

«Soy extremadamente optimista sobre el futuro de Panamá», declaró el ministro a LatinFinance.

Entre las medidas ejecutadas figura la recompra, en febrero, de bonos por $2,970 millones. De acuerdo con Chapman, esta operación representa un ahorro estimado de $470 millones en costos del servicio de la deuda.

También se concretaron operaciones de financiamiento internacional en yenes y francos suizos, mientras Panamá amplió el acceso de inversionistas extranjeros al mercado local mediante Euroclear.

LatinFinance resalta, además, los más de 30 años de trayectoria de Chapman en el sector financiero privado, donde ocupó cargos directivos en Indesa, la Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear.

Entre los objetivos pendientes, Chapman plantea alcanzar un superávit fiscal primario en 2027. Su cumplimiento dependerá de la evolución de las finanzas públicas y del entorno económico.

Panamá también mantiene su aspiración de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un proceso cuya conclusión todavía no tiene fecha confirmada.

Chapman sucede en este reconocimiento al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien recibió la distinción de LatinFinance en 2024 y 2025. La publicación destacó en esas ediciones las medidas adoptadas por Caputo para reducir el gasto público, alcanzar un superávit fiscal y estabilizar la economía argentina.

LatinFinance es una publicación especializada de referencia internacional, con más de 35 años de trayectoria cubriendo los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe. Editada desde Nueva York y Miami, sus análisis son consultados por inversionistas, banqueros, autoridades económicas y gestores de fondos, lo que otorga especial relevancia al reconocimiento concedido a Chapman, de acuerdo con información disponible en su sitio web.