Felipe Chapman: ‘Se está acelerando el crecimiento económico; pero toma tiempo’

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, analiza en una entrevista con La Prensa, el panorama económico del país, los avances en reformas estructurales, los retos fiscales y las perspectivas de inversión tras recientes reuniones con organismos internacionales e inversionistas en Washington.

Chapman señala que hay que sanear las finanzas públicas, controlar el gasto para reducir el endeudamiento y buscar alternativas para solucionar el tema de la mina.

¿Cuáles son las perspectivas económicas para Panamá a la luz del informe del Fondo Monetario Internacional que mejoró la evaluación del país?

Sí, la verdad que el optimismo que hay sobre Panamá es contagioso. Iniciamos efectivamente por el reporte del Fondo Monetario Internacional con su perspectiva global, lo que llaman en inglés el World Economic Outlook, donde aumentaron sus previsiones de crecimiento para Panamá en más del 30%. Realmente eso me tomó por sorpresa positivamente, el optimismo sobre las perspectivas de Panamá, sobre todo por los hitos que hemos estado cumpliendo.

Se ha recibido también elogios por la reforma pensional, donde se logra no solo garantizar las pensiones de los actuales jubilados, sino la oportunidad de mejorar las jubilaciones para las futuras generaciones, algo que muy pocos países en el mundo han logrado y que en efecto tenemos que divulgar más.

Ya la reforma que se ha hecho en el país, se está tomando como un referente, como un ejemplo de cómo se puede hacer la reforma de la Caja del Seguro Social. Incluye, por ejemplo, todas las solicitudes hechas por los grupos trabajadores, muchos de los cuales están manifestándose, lo cual obviamente es un poco incongruente. Es decir, todo lo que pidieron está incluido en esta propuesta y más en esta ley, que no era realmente parte de la propuesta del gobierno nacional, pero aceptamos el proceso democrático de lo que es alcanzar entendimientos.

¿Cómo han visto ustedes el acontecer económico en el primer trimestre?

El país todavía no ha terminado de recuperarse en su totalidad de los efectos de la pandemia. Los dos efectos más duros de la pandemia, el efecto humano en las personas y las familias y el efecto que eso ha tenido como colateral en las finanzas públicas, donde se incrementó estrepitosamente el endeudamiento y pone una presión sobre el flujo de caja fiscal enorme.

Entonces, yo comprendo perfectamente, y toma tiempo darle la vuelta a eso, se está acelerando el crecimiento económico, está aumentando la inversión para crear puestos de trabajo más y mejores remunerados que anteriormente existían en la plaza.

O sea, yo creo que estamos dando pasos en la dirección correcta, pero toma tiempo, es decir, el golpe que ha recibido este país ha sido supremamente duro, pero ya estamos viendo poco a poco que se están empezando a dar los resultados. Estamos viendo anuncios de inversiones que realmente ningún otro país a nivel, a escala global de su tamaño, de su economía, estamos viendo, en los puertos, en el ferrocarril, nuevas empresas entrando en sedes de empresas multinacionales.

Por supuesto que eso no se traduce en nuevos trabajos de la noche a la mañana, pero poco a poco vamos a empezar a ver los resultados.

¿Cómo están gestionando las medidas para reducir el déficit fiscal que se tiene?

Tenemos dos retos enormes. Uno, combatir la evasión fiscal, combatir el incumplimiento, aumentar los ingresos y por el otro lado ser mucho más responsables, disciplinados con el gasto, no solamente gastar mejor los recursos escasos que tenemos, sino, como decimos en ‘buen panameño, no se nos vaya la mano en pollo’, porque efectivamente muchas veces queremos gastar lo que no tenemos, que al final del día nos coloca en una situación problemática financiera, que al final del día, ¿cuál es el objetivo de esto? Es la gente.

Se requiere tener finanzas públicas saludables para que las personas puedan alcanzar desarrollo humano. No hay país en el mundo en que logre alcanzar desarrollo humano para su gente con finanzas públicas maltrechas.

Y el caso del riesgo país, ¿se va a mantener esa calificación, qué acciones están tomando para no perder el grado de inversión?

En la medida que recuperemos esa disciplina y esa conciencia de que es importante para la gente, que el país tenga una disciplina fiscal, que tenga realmente mayor confiabilidad en las finanzas públicas, estoy seguro que se va a ir reduciendo el costo de financiamiento para el ciudadano, para las empresas, para el Estado panameño, porque eso va a ser producto de que se vaya reduciendo la percepción de riesgo en el país y aumente la confianza.

¿Se esperan decisiones de la mina en este trimestre?

Lo importante es reconocer que este gobierno ha heredado inmensos retos y problemas a los cuales no le ha sacado el cuerpo. El primero, que no fue causado por este gobierno y lo atendimos [CSS] con un alto costo político y personal en los que hemos tenido que dar la cara para hacer propuestas difíciles, se ha sido atendido debidamente.

Otro problema heredado, no causado por esta administración, es la problemática de la mina. No hacer nada, no es una opción, porque sería un desastre ambiental. Eso nos conlleva entonces a evaluar distintas alternativas de cómo hacerle frente de una manera ambientalmente responsable para proteger a los panameños. Y para ello se van a evaluar todas las alternativas viables que pueda haber.

¿Cuál va a ser la resolución final de cómo atender esta problemática ambiental?

Es un poco temprano para decirlo. Ojalá se llegue alguna resolución positiva antes que finalice este año. Pero nosotros no controlamos todos los elementos y es fundamental contar con el apoyo ciudadano para poder resolver exitosa y satisfactoriamente un gigantesco problema ambiental que hemos heredado.