Feria de empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá oferta cerca de 10,000 plazas de trabajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado se realiza en el Panama Convention Center la segunda feria de empleo de la Alcaldía de Panamá a la que han denominado Empleo 2.0.

La jornada que busca ofertar más de 10,000 plazas de trabajo arrancó desde las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. de este sábado.

Estimaciones de la Alcaldía del distrito de Panamá proyectan sobrepasar las 30,000 personas que acudan a esta feria donde empresas privadas y algunas instituciones públicas ofertarán distintas vacantes.

Entre los entes públicos que ofertarán plazas de trabajo están el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Discapacidad , Inadeh, Sertv, la misma Alcaldía de Panamá y el ITSE.

Entre las empresas que han confirmado su participación están: El Titán, El Fuerte, Conway, Madison, Steven’s, El Campeón, Sacks, Sportline, Cervecería Nacional, Tradealliance, La Onda, Dominós Pizza, Toledano, Alorica 100 y otras.

Las personas que acuden debieron registrarse e incluir su hoja de vida en este enlace que sigue abierto para los postulantes: vacantes.mupa.gob.pa.

Según el corte de este sábado se habían inscrito para la feria 31,733 candidatos y más de 77 empresas que ofertarán cerca de 10,000 empleos.