    Mercado laboral

    Feria de empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá oferta cerca de 10,000 plazas de trabajo

    Katiuska Hernández
    31,733 personas se registraron en el portal vacantes.mupa.gob.pa para participar de la feria Empleo 2.0. Cortesía

    Este sábado se realiza en el Panama Convention Center la segunda feria de empleo de la Alcaldía de Panamá a la que han denominado Empleo 2.0.

    La jornada que busca ofertar más de 10,000 plazas de trabajo arrancó desde las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. de este sábado.

    Estimaciones de la Alcaldía del distrito de Panamá proyectan sobrepasar las 30,000 personas que acudan a esta feria donde empresas privadas y algunas instituciones públicas ofertarán distintas vacantes.

    Las personas debían registrarse previamente y enviar su hoja de vida a la plataforma https://vacantes.mupa.gob.pa/

    Entre los entes públicos que ofertarán plazas de trabajo están el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Discapacidad , Inadeh, Sertv, la misma Alcaldía de Panamá y el ITSE.

    Entre las empresas que han confirmado su participación están: El Titán, El Fuerte, Conway, Madison, Steven’s, El Campeón, Sacks, Sportline, Cervecería Nacional, Tradealliance, La Onda, Dominós Pizza, Toledano, Alorica 100 y otras.

    La feria de empleo estará abierta hasta las 4 p.m. Cortesía

    Las personas que acuden debieron registrarse e incluir su hoja de vida en este enlace que sigue abierto para los postulantes: vacantes.mupa.gob.pa.

    Según el corte de este sábado se habían inscrito para la feria 31,733 candidatos y más de 77 empresas que ofertarán cerca de 10,000 empleos.

