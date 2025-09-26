Feria de empleo online supera las 100 mil personas y 1.1 millones de postulaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Expo Konzerta Online 2025, considerada la feria laboral virtual más grande del país, cerró su cuarto día con cifras récord.

Según datos actualizados este viernes 26 de septiembre, el evento ha reunido a 100 mil buscadores de empleo de todas las provincias, quienes han realizado 1,1 millones de postulaciones, un promedio de 11 aplicaciones por participante.

En el mismo periodo, se registraron 9 mil nuevas hojas de vida, lo que representa cerca del 9% de usuarios que se estrenan en la plataforma.

El crecimiento es notable frente al reporte del miércoles 24 de septiembre, cuando la feria contabilizaba 75 mil visitantes y más de 900 mil postulaciones, destacaron los organizadores.

El encuentro virtual, que comenzó el lunes 22 de septiembre, ofrece más de 5,000 vacantes en áreas que van desde tecnología y administración hasta ventas, con la participación de 110 empresas nacionales e internacionales.

Paralelamente, el Reporte del Mercado Laboral de Konzerta revela que el salario pretendido promedio en agosto fue de 1,062 dólares, cifra que muestra una leve baja de 0,18 % frente a julio, pero un aumento de 4.01 % en comparación con agosto de 2024.

En puestos de jefatura o supervisión, la aspiración salarial se ubicó en 1,331 dólares, un incremento de 1.31 % respecto a julio.