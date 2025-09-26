Panamá, 26 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VACANTES

    Feria de empleo online supera las 100 mil personas y 1.1 millones de postulaciones

    José González Pinilla
    Feria de empleo online supera las 100 mil personas y 1.1 millones de postulaciones
    Para aplicar deben hacer de forma online. Tomada de Pexels.

    La Expo Konzerta Online 2025, considerada la feria laboral virtual más grande del país, cerró su cuarto día con cifras récord.

    Según datos actualizados este viernes 26 de septiembre, el evento ha reunido a 100 mil buscadores de empleo de todas las provincias, quienes han realizado 1,1 millones de postulaciones, un promedio de 11 aplicaciones por participante.

    En el mismo periodo, se registraron 9 mil nuevas hojas de vida, lo que representa cerca del 9% de usuarios que se estrenan en la plataforma.

    El crecimiento es notable frente al reporte del miércoles 24 de septiembre, cuando la feria contabilizaba 75 mil visitantes y más de 900 mil postulaciones, destacaron los organizadores.

    El encuentro virtual, que comenzó el lunes 22 de septiembre, ofrece más de 5,000 vacantes en áreas que van desde tecnología y administración hasta ventas, con la participación de 110 empresas nacionales e internacionales.

    Paralelamente, el Reporte del Mercado Laboral de Konzerta revela que el salario pretendido promedio en agosto fue de 1,062 dólares, cifra que muestra una leve baja de 0,18 % frente a julio, pero un aumento de 4.01 % en comparación con agosto de 2024.

    En puestos de jefatura o supervisión, la aspiración salarial se ubicó en 1,331 dólares, un incremento de 1.31 % respecto a julio.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más