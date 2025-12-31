Fin de año dispara el tránsito de pasajeros en el aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tocumen registró su mayor tránsito el 30 de diciembre, con picos de 500 operaciones diarias. Se espera alta afluencia de retorno de pasajeros entre el 2 y 4 de enero de 2026.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registra uno de sus mayores niveles de actividad debido a la temporada de fin de año, con un marcado incremento tanto en el número de pasajeros como en las operaciones aéreas.

Durante el cierre de diciembre, el principal hub aéreo del país alcanzó picos de hasta 500 operaciones diarias, lo que representa un incremento aproximado del 11% en comparación con el mismo periodo de 2024. Estas cifras consolidan a Tocumen como un punto estratégico de conexión entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa.

El martes 30 de diciembre se convirtió en el día de mayor tránsito de pasajeros durante esta temporada. Solo en horas de la mañana, más de 3,700 viajeros realizaron su proceso de chequeo para vuelos de salida, mientras que en la tarde se proyectaba que la cifra superara los 3,100 pasajeros, reflejando la alta demanda en las terminales 1 y 2.

Este aumento sostenido en la movilidad aérea se desarrolla en un contexto de coordinación interinstitucional entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional y las aerolíneas, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, ágil y ordenado durante los días de mayor afluencia.

En cuanto a las llegadas, la administración aeroportuaria anticipa que los días de mayor ingreso de pasajeros al país serán el 2, 3 y 4 de enero de 2026.

Para esas fechas se estima la llegada de más de 2,600 pasajeros en horas de la mañana, mientras que en la tarde el flujo podría superar los 4,500 viajeros diarios, impulsado por el retorno de panameños y residentes que viajaron durante las festividades.

Más de 51 mil pasajeros transitan por Tocumen a diario. Una gran parte en conexión a otros destinos. LP/Elysée Fernández

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que el crecimiento en las cifras es resultado de una planificación sostenida y del fortalecimiento de los procesos operativos.

“El aumento en las operaciones y en el flujo de pasajeros durante esta temporada confirma la confianza de las aerolíneas y de los viajeros en Tocumen como un aeropuerto moderno, eficiente y seguro”, destacó.

La administración aeroportuaria reiteró el llamado a los pasajeros a presentarse en la terminal con al menos tres horas de antelación, mantener su documentación vigente y verificar el contenido del equipaje de mano, a fin de agilizar los controles de seguridad y evitar retrasos en un periodo de alta demanda.

Durante noviembre de 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó más de 1.77 millones de pasajeros. Del total de viajeros, el 72% correspondió a pasajeros en transferencia, equivalente a más de 1.27 millones de personas. En comparación con noviembre de 2024, el movimiento de pasajeros creció 10%, mientras que frente a 2023 el aumento fue de 18%.

Desde Tocumen se puede viajar a más de 87 destinos y operan unas 14 a 17 aerolíneas. Cortesía

En ese mes, Tocumen mantuvo conexión directa con 87 destinos internacionales, distribuidos principalmente en Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

Suramérica concentró el mayor flujo con 772,155 pasajeros (44%), seguida de Norteamérica con 482,877 pasajeros (27%), el Caribe con 215,221 pasajeros (13%), Centroamérica con 233,343 pasajeros (12%) y Europa con 69,915 pasajeros (4%). Entre los destinos individuales con mayor tráfico destacaron ciudades como Bogotá, Miami, Punta Cana, San José y Ciudad de México.

Conectividad aérea desde Tocumen

La red de conectividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen permitió viajar desde Panamá a 87 ciudades internacionales durante noviembre de 2025, operadas por 14 aerolíneas comerciales de pasajeros.

Copa Airlines concentró más del 90% del movimiento total de pasajeros, le siguieron Avianca, United Airlines, KLM, Air Europa, Turkish Airlines, Air France, Delta Air Lines, American Airlines, Iberia, Aeroméxico, Condor, Cayman Airways y Wingo.

En diciembre comenzaron a operar otras aerolíneas como las venezolanas Rutaca desde Barquisimeto y Turpial Airlines desde Valencia, además de WestJet que inició operaciones el 18 de diciembre, entre Calgary (Canadá) y Ciudad de Panamá.