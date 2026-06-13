¿Fin del ‘monopolio’ eléctrico en Panamá? Acodeco sugiere separar distribución y comercialización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cambio en las reglas del juego podrían entrar en evaluación. Como telón de fondo, una demanda eléctrica proyectada que crecerá hasta un 4.30% anual en los próximos 15 años en Panamá.

En un movimiento que podría transformar el mercado eléctrico panameño e incluso tener repercusiones en el costo del servicio, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó una propuesta técnica para abrir a la competencia la comercialización de energía en el país.

El informe plantea eliminar el actual esquema de “monopolios geográficos”, que limita a los usuarios residenciales a contratar el servicio con una única empresa distribuidora.

Además, separar en los contratos las actividades de distribución y comercialización, de modo que dejen de estar ligadas obligatoriamente a un solo agente económico.

Con fecha del 29 de mayo de 2026, enviado formalmente el 3 de junio de 2026 a Zelmar Rodríguez, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el documento indica como crítica principal del mercado minorista actual que el cliente residencial no tiene la libertad de elegir a quién comprarle la energía.

El análisis técnico, que lleva la firma de Diego Morales, director nacional de Libre Competencia de la Acodeco, propone realizar una abogacía de la competencia ante la ASEP para que se evalúe la apertura del mercado de comercialización de energía eléctrica a la competencia, aprovechando el vencimiento de las concesiones actuales en octubre de 2028.

La propuesta central consiste en separar legalmente en los nuevos contratos las actividades de distribución y comercialización, permitiendo la entrada de “comercializadores independientes” para eliminar los actuales monopolios geográficos.

El objetivo final es que los consumidores minoristas dejen tengan la libertad de elegir a su proveedor basándose en mejores precios, horarios y condiciones de suministro que se ajusten a sus necesidades.

¿Fin de la exclusividad geográfica?

Actualmente, el suministro eléctrico minorista en Panamá está dividido en tres zonas exclusivas operadas por las empresas Ensa, Edemet y Edechi.

Según el documento, este diseño obliga al grueso de la población —incluyendo viviendas y pequeños negocios— a adquirir la energía exclusivamente del concesionario de su región, sin posibilidad de buscar, probablemente, mejores precios o condiciones de servicio.

A diferencia de los denominados “grandes clientes” (aquellos que consumen más de 100 kW), quienes ya gozan de libertad para pactar acuerdos directamente con generadoras o distribuidoras, el consumidor minorista se encuentra atado a una estructura diseñada para operar como un monopolio.

Al separar estas funciones, el informe argumenta que el segmento de comercialización dejaría de ser un monopolio. Esto permitiría la entrada de la figura del “comercializador independiente”, un agente que podría ofrecer a los hogares panameños diversos paquetes basados en precios, horarios, o el uso de energías renovables.

Cobertura eléctrica por empresa.

“Un mercado abierto a la competencia en la comercialización de energía eléctrica puede contar con diferentes agentes económicos que ofrecen el servicio sin las restricciones geográficas que se tienen en las distribuidoras”, explica el informe.

El modelo europeo como referente

Para sustentar la viabilidad de esta apertura, Acodeco cita el éxito de la liberación del mercado eléctrico en Europa, destacando especialmente el caso de España. Según datos de 2024, España cuenta con 238 agentes comercializadores activos, lo que ha generado un mercado altamente competitivo con bajos niveles de concentración y una constante entrada de nuevos competidores.

Otros países como Alemania (197 agentes) e Italia (155 agentes) también son presentados como ejemplos de cómo la competencia beneficia al consumidor final.

La institución ha enviado copia de este informe a los ministerios de Economía y Finanzas (Mef) y de Comercio e Industrias (Mici).