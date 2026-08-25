Fintech y pagos digitales: los retos de Panamá como centro financiero regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El crecimiento de las fintech y los pagos digitales redefine el sistema financiero panameño y plantea nuevos retos en innovación, inclusión, seguridad y competitividad.

Panamá enfrenta el desafío de mantener su posición como centro financiero regional en medio de la acelerada transformación digital, el crecimiento de las fintech y los cambios en la forma en que consumidores y empresas realizan pagos y administran su dinero con billeteras digitales y sin contacto. Es una carrera para ganarle al efectivo y simplificar las finanzas.

Estos temas fueron analizados en Café con La Prensa: “Panamá Líder Financiero: Innovación e inclusión: oportunidades y desafíos de un sector globalizado”, que reunió este martes 25 de agosto a representantes de empresas vinculadas con pagos digitales, tecnología financiera e innovación.

En el conversatorio participaron Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy; Rafael Bello, miembro de la Cámara Fintech de Panamá; y Carlos Eduardo Vergara, director de Desarrollo de Negocios de Visa para Panamá.

Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy, adelantó que cuatro nuevos bancos están en proceso de incorporarse a la plataforma, que actualmente conecta a siete entidades financieras y permite realizar transferencias entre sus clientes en tiempo real.

Yappy ya está conectado con siete bancos y cuatro más se encuentran en proceso de conexión, según informó Juliana Alfaro, gerente general de Yappy.



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La ejecutiva recordó que Yappy nació como una solución exclusiva de Banco General, pero a partir de 2020 comenzó el proceso para abrir el ecosistema a otras entidades.

Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy. LP/Elysée Fernández

El primer banco en conectarse fue Credicorp Bank y posteriormente se sumaron Banistmo, St. Georges Bank, Caja de Ahorros, Davibank y MetroBank, entre otros mencionados durante su presentación.

La plataforma Yappy cuenta actualmente con más de 1.8 millones de clientes registrados, equivalentes, según Alfaro, a más del 60% de la población adulta del país.

Durante el Café con La Prensa, Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy, comentó que más de 1.8 millones de clientes están registrados en Yappy y más del 60% de los panameños mayores de edad lo utilizan. La plataforma procesa 70 millones de transacciones al mes… pic.twitter.com/WMRQbeXEWE — La Prensa Panamá (@prensacom) August 25, 2026

Cada mes procesa alrededor de 70 millones de transacciones, de las cuales 18% corresponde a pagos en comercios, mientras que más de 36 mil establecimientos utilizan Yappy para cobrar.

Alfaro destacó que el crecimiento también ha obligado a ampliar la estructura detrás del servicio: el equipo pasó de cinco personas en sus primeras etapas a 94 actualmente.

Rafael Bello, miembro de la Cámara Fintech de Panamá, destacó la acelerada expansión del ecosistema local: hace tres años se habían identificado 32 fintech operando en el país y actualmente son más de 145, mientras que solo durante 2026 la cantidad de afiliados a la Cámara aumentó más de 140%.

Rafael Bello, miembro de la Cámara Fintech de Panamá. LP/Elysée Fernández

Más del 36% de las empresas vinculadas al gremio se concentra en paytech —soluciones relacionadas con pagos—, aunque Bello señaló que también está aumentando el número de compañías que incursiona en crédito digital. A su juicio, este crecimiento muestra que Panamá está recuperando atractivo como jurisdicción para empresas financieras y tecnológicas.

Bello planteó que el próximo paso debe ser desarrollar un sistema interoperable de pagos que permita mover dinero de forma inmediata entre distintos actores, reduciendo las fricciones y costos que todavía favorecen el uso del efectivo. Pero sostuvo que la apuesta no debe limitarse al mercado panameño: aprovechando la dolarización y la posición del país como centro financiero, Panamá podría convertir esa infraestructura en una plataforma regional para pagos transfronterizos.

Rafael Bello, miembro de la Cámara Fintech de Panamá destaca que la interoperabilidad de pagos puede reducir costos y conectar a Panamá con otros mercados de la región.



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“Nuestro reto está en pasar de esa interoperabilidad nacional a ser realmente una plataforma conectada cross-border”, afirmó. Para Bello, esa evolución permitiría que Panamá deje de verse únicamente como un mercado de cuatro millones de habitantes y aproveche su capacidad para conectar financieramente a la región.

Rafael Bello, miembro de la Cámara Fintech de Panamá señala que Panamá tiene una oportunidad de aprovechar su posición para conectar mercados y atraer a grandes conglomerados financieros.



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Carlos Eduardo Vergara, director de Desarrollo de Negocios de Visa para Panamá, sostuvo que la industria de pagos atraviesa una transformación que se acelerará durante los próximos tres o cuatro años, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, la biometría y la tokenización.

Carlos Eduardo Vergara, director de Desarrollo de Negocios de Visa para Panamá. LP/Elysée Fernández

Aunque destacó los avances logrados en Panamá, advirtió que todavía existen brechas en el comercio electrónico, especialmente por el fraude digital, las experiencias de pago con demasiada fricción y la necesidad de mejorar la calidad y estandarización de los datos. “Todo lo que hoy conocemos en la experiencia de pago, en la manera de enviar dinero, va a cambiar”, señaló.

Vergara explicó que Visa está apostando por reducir la dependencia de contraseñas y del ingreso manual de datos, utilizando herramientas como tokenización, autenticación biométrica, pagos sin contacto y Click to Pay. La tokenización sustituye los datos sensibles por valores únicos que, en caso de ser interceptados, no pueden reutilizarse para realizar otra transacción, lo que contribuye a reducir el fraude y mejorar las tasas de aprobación de pagos. S

egún el ejecutivo, Panamá ya es uno de los referentes regionales en la adopción de estas tecnologías, incluso con entidades gubernamentales que han incorporado Click to Pay para aceptar pagos.

Además, Vergara anticipó que la siguiente evolución estará marcada por los agentes de inteligencia artificial capaces de participar directamente en las decisiones y procesos de compra.