Fitch alerta sobre riesgos de El Niño para el Canal y prevé que economía panameña crecerá 4%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La calificadora señaló que una eventual sequía asociada con El Niño representa un riesgo para las operaciones del Canal de Panamá, aunque destacó que la gestión preventiva del agua ha permitido mantener el funcionamiento normal de la vía.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings advirtió los riesgos del fenómeno de El Niño para las operaciones del Canal de Panamá, aunque reconoció que la administración de la vía interoceánica se ha anticipado con medidas preventivas.

La calificadora recordó que durante el evento de 2023-2024 los niveles de agua descendieron hasta acercarse a mínimos históricos, lo que obligó a imponer severas restricciones a los tránsitos.

No obstante, destacó que la gestión proactiva del recurso hídrico ha permitido mantener hasta ahora las operaciones normales de la vía interoceánica y que la Autoridad del Canal de Panamá no ha anunciado restricciones a los tránsitos.

Igualmente, el informe refleja el dinamismo de la economía panameña que creció 4.8% interanual en el primer trimestre de 2026, después de un crecimiento de 4.4% en 2025.

Fitch indica que el sector transporte continuó mostrando un sólido desempeño, impulsado por una mayor demanda para transitar por el Canal de Panamá en medio del conflicto en Medio Oriente, al igual que la construcción y el comercio.

Sin embargo, agrega que el alto desempleo (10.4%) y la informalidad siguen siendo desafíos.

En medio de ese panorama la agencia Fitch Ratings pronostica un crecimiento de 4.0% en 2026 y en el mediano plazo.

Fitch Ratings que mantiene a la deuda de Panamá con una calificación BB+ con perspectiva estable, es decir sin grado de inversión, señaló que los datos fiscales de los primeros cinco meses de 2026 muestran que la consolidación fiscal avanza, apoyada en una venta extraordinaria de terrenos al Canal equivalente a 0.2% del PIB y en nuevos recortes al gasto de capital.

La calificadora también prevé que el Gobierno cumpla este año la meta de déficit del sector público no financiero de 3.5% del PIB, aunque advierte sobre la sostenibilidad de mantener comprimida la inversión pública.

Ante el aumento global de los precios de la energía, el Gobierno ha optado por subsidios focalizados al transporte de carga y al transporte público para limitar el impacto sobre las finanzas públicas. Fitch indicó que el encarecimiento de los combustibles llevó la inflación interanual a 2% en junio, después de ubicarse cerca de cero al inicio del año.

En materia de financiamiento, Fitch destacó que Panamá continúa dependiendo ampliamente de préstamos bancarios externos, una estrategia que busca reducir los costos de intereses, pero que también genera riesgos cambiarios y de refinanciamiento ante los elevados vencimientos previstos para los próximos años.

La calificadora espera que la consolidación fiscal modere el aumento de la deuda y que esta se estabilice en 2027.

Sobre Cobre Panamá, Fitch señaló que la auditoría independiente divulgada en junio determinó que la mina cumple en gran medida con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque identificó algunas deficiencias.

Mientras el Gobierno evalúa alternativas para una eventual reapertura la calificadora anticipa que el reinicio de operaciones podría añadir alrededor de 2% al crecimiento real del PIB de Panamá.