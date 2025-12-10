Fitch reafirma calificación de Panamá en ‘BB+’ y mantiene al país sin grado de inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Panamá en ‘BB+’, manteniéndola sin grado de inversión como en marzo de 2024, y con perspectiva estable, según el informe de acción difundido este 10 de diciembre de 2025.

La agencia de calificación Fitch explicó que “las calificaciones de Panamá se sustentan en un alto producto interno bruto per cápita, una baja inflación y una estabilidad macrofinanciera basada en la dolarización, así como sólidas perspectivas de crecimiento centradas en las actividades logísticas y el activo estratégico del Canal de Panamá”.

Pero a su vez advierte que esto se ve contrarrestado por deficiencias en la gobernanza y las finanzas públicas, incluyendo una base de ingresos gubernamentales limitada, una deuda pública y una carga de intereses elevada y en aumento, una fuerte dependencia de los mercados externos para su financiamiento y una escasa transparencia fiscal”.

La agencia prevé que el Gobierno cumpla su objetivo de reducir el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) al 4% del PIB en 2025, por debajo del 7.4% estimado para 2024.

La agencia explica que esta consolidación se apoya en la disminución de pagos atrasados, la recuperación de los ingresos del Canal y de la recaudación tributaria, además de un beneficio estadístico derivado de la reforma previsional de la Caja del Seguro Social.

Sin embargo, Fitch estima que el déficit del gobierno central alcanzará 6.1% del PIB en 2025, por encima de lo presupuestado, debido al incremento en las transferencias a la Caja de Seguro Social (CSS) tras la reforma aprobada este año.

Igualmente, la calificadora proyecta un aumento de la deuda pública bruta del 62.5% al 67.2% del PIB para finales de 2025. La deuda consolidada también seguirá creciendo y podría llegar al 64.6% del PIB en 2027. Asimismo, advierte que la ratio de intereses sobre ingresos subiría al 18.8% en 2025, muy por encima de la mediana del grupo ‘BB’.

Retos fiscales de mediano plazo

Fitch señala que el presupuesto de 2026 prevé un déficit del Sector Público No Financiero de 3.5%, basado en proyecciones optimistas de ingresos. La agencia anticipa una corrección fiscal más lenta, con déficits de 3.6% en 2026 y 3.3% en 2027, en un contexto de presiones sobre el gasto corriente y necesidades de inversión.

El informe destaca que la transparencia fiscal sigue siendo deficiente, con presupuestos frecuentemente sobreestimados y revisiones sin proyecciones actualizadas.

También menciona la falta de datos recientes sobre las obligaciones “llave en mano”, que en marzo sumaban 3,5% del PIB.

Sobre la estrategia de financiamiento, Fitch explica que Panamá se ha mantenido fuera de los mercados internacionales desde 2024 y ha recurrido a préstamos bancarios de corto plazo, lo que aumenta los riesgos de refinanciamiento y exposición cambiaria.

Crecimiento económico y proyectos del Canal

Fitch proyecta un repunte del crecimiento económico de 3.8% en 2025, tras la caída al 2.7% en 2024 por la sequía y el cierre de la mina Cobre Panamá.

El crecimiento de mediano plazo será impulsado por la cartera de inversiones de más de $8,000 millones de la Autoridad del Canal de Panamá, que incluye nuevos puertos, un gasoducto y el proyecto del embalse de Río Indio.

La agencia espera tasas de expansión de 4% en 2026 y 2027.

Fitch señala que la reforma previsional de la CSS aprobada en marzo garantiza la solvencia del sistema, pero aporta un alivio fiscal limitado, ya que se eliminó la propuesta de aumento de la edad de jubilación.

Las protestas que generó esta reforma han reducido el capital político del gobierno, lo que podría dificultar otras reformas estructurales.

Por otra parte, la agencia menciona que el futuro de la mina sigue siendo incierto, aunque existe creciente optimismo sobre una eventual reapertura una vez concluya la auditoría ambiental en el primer trimestre de 2026.

Riesgos externos y gobernanza

El déficit por cuenta corriente se ampliaría a 0.8% en 2025, mientras que la deuda externa neta alcanzaría 49.7% del PIB, uno de los niveles más altos entre países con calificación ‘BB’.

En materia de gobernanza, Panamá mantiene puntuaciones ESG RS de ‘5’ en estabilidad política, derechos, estado de derecho y control de la corrupción, reflejando un nivel institucional moderado y un alto nivel de corrupción, según los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial.