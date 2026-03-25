Fletes de productos agrícolas presionados por combustible

Exclusivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Transportistas desde Tierras Altas reportan aumentos de hasta $200 en la factura de combustible por viaje hacia Merca Panamá y evalúan subir tarifas, lo que podría impactar el precio de alimentos en la capital.

El alza en el precio del combustible también está presionando al transporte de alimentos, principalmente de legumbres, hortalizas, frutas frescas entre otros desde Tierras Altas de Chiriquí hacia Merca Panamá.

Richard Atencio, transportista de legumbres y verduras, señaló que, aunque el sector reconoce la necesidad de ajustar tarifas, hasta el momento no se ha aplicado un incremento en los fletes.

Atencio explicó que actualmente el costo de transporte de productos como papa, cebolla o zanahoria ronda los 50 dólares por quintal, con cargas que pueden alcanzar hasta 300 quintales por viaje, dependiendo de los pedidos de distintos clientes.

Lea más: Alza del combustible presiona los alimentos

Indicó que las rutas se realizan diariamente, con al menos un camión saliendo cada día hacia la ciudad de Panamá.

Área de descarga de los camiones que llegan desde Cerro Punta a Merca Panamá. LP/Isaac Ortega

El impacto del combustible ha sido significativo. Según detalló, la diferencia en el gasto por viaje puede alcanzar unos 200 dólares adicionales en comparación con semanas anteriores. “Un carro que se estaba gastando entre 380 y 400 dólares en combustible, hoy se está gastando 550 dólares o más”, afirmó.

Los transportistas indican que se verán en la necesidad de elevar los fletes. LP/Isaac Ortega

El transportista precisó que llenar el tanque de una mula pasó de costar entre 400 y 420 dólares a cerca de 550 dólares, monto que apenas cubre un viaje de ida y vuelta entre Chiriquí y Panamá. Añadió que este costo puede variar según el peso de la carga y las condiciones del recorrido.

En este contexto, el sector evalúa aplicar ajustes en los fletes en el corto plazo. Atencio indicó que durante esta semana deberán tomar una decisión sobre el aumento, aunque hasta ahora no se han concretado reuniones formales con los productores para definir nuevas tarifas.

El transporte de estos productos se origina principalmente en zonas como Cerro Punta y Volcán, desde donde se abastece la cadena de frío y los mercados de la capital. Atencio advirtió que el encarecimiento del transporte podría trasladarse eventualmente al precio de los alimentos, en medio de un escenario en el que, según dijo, no se contemplan medidas de apoyo por parte del gobierno.