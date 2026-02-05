Flexibilizan sanciones a pescadores de Chiriquí multados por pesca ilegal en área protegida de Coiba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras una reunión con gremios pesqueros de la provincia de Chiriquí, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) accedieron a flexibilizar las sanciones impuestas a 21 embarcaciones que fueron detectadas pescando en una zona protegida de la isla de Coiba.

De acuerdo con la ARAP, el ministerio acordó reducir la multa a siete embarcaciones por pesca ilegal, fijándola en un rango de entre $2,000. En tanto, a 14 barcos —todos procedentes de Chiriquí— la ARAP les ofreció un arreglo de pago.

Estas consideraciones, indicó la ARAP, surgen luego de atender una solicitud de los gremios pesqueros de la provincia de Chiriquí, especialmente de los pescadores de palangre de Puerto Pedregal, en el distrito de David, quienes expusieron su preocupación por “el alto nivel de sanciones recibidas”.

Las sanciones aplicadas fueron producto de incursiones en áreas protegidas de la Cordillera de Coiba, por pesca ilegal cometida en enero del año pasado en esa zona, recordó la institución.

La reunión se extendió por más de dos horas y contó con la participación del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y del administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, junto a sus respectivos equipos de trabajo, además de representantes del sector pesquero chiricano.