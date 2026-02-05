Panamá, 05 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACUERDO

    Flexibilizan sanciones a pescadores de Chiriquí multados por pesca ilegal en área protegida de Coiba

    José González Pinilla
    Flexibilizan sanciones a pescadores de Chiriquí multados por pesca ilegal en área protegida de Coiba
    Reunión entre Arap, MiAmbiente y gremios de pescadores. Cortesía/Arap

    Tras una reunión con gremios pesqueros de la provincia de Chiriquí, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) accedieron a flexibilizar las sanciones impuestas a 21 embarcaciones que fueron detectadas pescando en una zona protegida de la isla de Coiba.

    De acuerdo con la ARAP, el ministerio acordó reducir la multa a siete embarcaciones por pesca ilegal, fijándola en un rango de entre $2,000. En tanto, a 14 barcos —todos procedentes de Chiriquí— la ARAP les ofreció un arreglo de pago.

    Estas consideraciones, indicó la ARAP, surgen luego de atender una solicitud de los gremios pesqueros de la provincia de Chiriquí, especialmente de los pescadores de palangre de Puerto Pedregal, en el distrito de David, quienes expusieron su preocupación por “el alto nivel de sanciones recibidas”.

    Las sanciones aplicadas fueron producto de incursiones en áreas protegidas de la Cordillera de Coiba, por pesca ilegal cometida en enero del año pasado en esa zona, recordó la institución.

    La reunión se extendió por más de dos horas y contó con la participación del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y del administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, junto a sus respectivos equipos de trabajo, además de representantes del sector pesquero chiricano.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más