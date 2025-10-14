FMI mantiene en 4% su previsión de crecimiento económico para Panamá en 2025

El Fondo Monetario Internacional (FM) mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para Centroamérica este 2025, donde Panamá lidera con el 4% del producto interno bruto (PIB) y una inflación del -0.1 % para el período.

El FMI espera que casi todas las economías de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) - Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana - crezcan este 2025 por encima del 2.4% calculado para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes por el organismo, a Panamá le siguen en la subregión Guatemala y Honduras con un crecimiento del PIB del 3,8 % cada uno, y una tasa inflacionaria del 1.7 y 4.6%, respectivamente.

Costa Rica registra la tercera mayor expansión económica de América Central con el 3.6% y una inflación del 0.4%, seguido de República Dominicana y Nicaragua, ambos con 3%, y una tasa inflacionaria del 3.7% y 2%, respectivamente.

Las economías centroamericanas menos dinámicas este 2025 son El Salvador, con una crecimiento del 2.5 % y una inflación del 0.3%; y Belice, con el 1.5 % de expansión del PIB y una tasa inflacionaria del 1.4%.

Por su parte Haití, una nación caribeña - que comparte con República Dominicana la isla La Española - sumida en una profunda y prolongada crisis, cerrará el año con una contracción económica del 3.1% del PIB y una inflación del 27.8%, de acuerdo con las previsiones del Fondo.

En su informe Perspectivas Económicas Globales, el FMI indica que en general América Latina y el Caribe mantiene un crecimiento moderado pero estable, con una inflación en retroceso y un contexto global marcado por tensiones comerciales, costos financieros elevados y presiones fiscales crecientes.

“El crecimiento en América Latina se mantiene desigual, con algunos países mostrando resiliencia y otros aún enfrentando desequilibrios macroeconómicos significativos”, destaca el documento.