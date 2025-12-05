Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Finanzas

    Fondo de Ahorro de Panamá designa a Enrique Ho como secretario técnico y ejecutivo interino

    Katiuska Hernández
    La Junta Directiva informó que contratará a una firma de búsqueda ejecutiva para emprender un proceso competitivo, tanto local como internacional, con el fin de identificar y evaluar a los candidatos para el cargo de secretario técnico/ejecutivo (CEO/CIO). Archivo

    La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) anunció este jueves el nombramiento de Enrique Ho, actual gerente de Inversiones y Riesgos, como secretario técnico y ejecutivo interino de la institución, a partir del 4 de diciembre de 2025.

    Ho asume temporalmente el cargo mientras avanza el proceso para seleccionar al sucesor permanente, conforme al marco legal.

    La designación ocurre tras la salida de Abdiel A. Santiago, primer secretario y ejecutivo del FAP, quien dejó el cargo este 4 de diciembre después de más de una década al frente de la institución.

    Durante la gestión de Santiago, el fondo pasó de administrar cerca de $1,200 millones a casi $3,100 millones en activos. Su posición es equivalente a la de un gerente general dentro del sector bancario.

    “El nombramiento de Enrique garantiza continuidad operativa y una gestión ordenada durante esta transición”, afirmó Mario R. Amaya, presidente de la Junta Directiva del FAP.

    Amaya reiteró el agradecimiento a Santiago “por su liderazgo y aportes”, y destacó que seguirá apoyando como asesor estratégico ad honorem para asegurar un proceso de transición estructurado.

    Proceso de búsqueda del nuevo secretario

    La Junta Directiva informó que contratará a una firma de búsqueda ejecutiva para emprender un proceso competitivo, tanto local como internacional, con el fin de identificar y evaluar a los candidatos para el cargo de secretario técnico/ejecutivo (CEO/CIO). La selección se realizará siguiendo mejores prácticas de gobierno corporativo, normas de talento y regulaciones aplicables.

    Ho cuenta con más de 30 años de experiencia en inversiones y finanzas en América Latina y otros mercados emergentes. Es Chevening Scholar, posee un MBA del London Business School y una licenciatura en Finanzas y Economía por la University of Tennessee. Ha ocupado posiciones en Aureos Capital, Bladex, Blink y Chase Manhattan Bank, además de haber formado parte del Comité de Evaluación de Inversiones del FAP.

    La Junta Directiva adelantó que no se prevén cambios en las políticas de inversión ni en los procesos de gestión de riesgos y gobernanza del Fondo durante este período interino. El equipo ejecutivo continuará trabajando en el mandato legal de preservar y hacer crecer el ahorro nacional, así como fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

    Periodista seccion economía.


