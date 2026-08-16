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    Balance

    Fondo de Ahorro de Panamá gana $109.9 millones y reduce su exposición a bonos de la República

    Los activos totales del FAP alcanzaron $3,292.5 millones, mientras el patrimonio se situó en $3,183.3 millones. En el primer semestre, el fondo obtuvo una rentabilidad bruta de 3.68%, por encima del 2.91% de su referencia de mercado.

    Katiuska Hernández
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    Fondo de Ahorro de Panamá gana $109.9 millones y reduce su exposición a bonos de la República
    El Fondo de Ahorro sirve de mecanismo para la estabilización en caso de emergencias en el país. LP/ Alexander Arosemena

    El Fondo de Ahorro de Panamá, creado para establecer un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado panameño; y de estabilización para casos de estado de emergencia y desaceleración económica, obtuvo una ganancia acumulada de $109.9 millones en el primer semestre según el Informe de Resultados Preliminares de la entidad.

    El reporte destaca que durante el segundo trimestre de 2026 los mercados financieros globales mostraron un desempeño positivo, pese a la volatilidad generada por las tensiones geopolíticas y los precios de la energía. La renta variable lideró las ganancias, favorecida por mejores expectativas sobre los resultados corporativos, el sector tecnológico y las inversiones vinculadas con inteligencia artificial.

    En los primeros seis meses del año, el portafolio del Fondo obtuvo una rentabilidad bruta de 3.68%, frente al 2.91% de su índice de referencia, una diferencia favorable de 77 puntos básicos. En los últimos 12 meses, el rendimiento bruto llegó a 8.35%, mientras que en los últimos tres años la rentabilidad bruta anualizada alcanzó 8.06%.

    Descargue en este enlace el balance:

    Adjuntos

    Informe_Trimestral_2T2026_digital.pdf

    El resultado financiero también refleja el aumento de la base de activos del Fondo. Al 30 de junio de 2026, los activos totales sumaron $3,292.5 millones, unos $1,571.8 millones más que en junio de 2025. El patrimonio preliminar, por su parte, alcanzó $3,183.3 millones, frente a cerca de $1,596.5 millones un año antes.

    El informe señala que 88% del aumento del balance se explica por la incorporación de Bonos de la República de Panamá al capital fideicomitido, recibidos mediante el canje de pagarés relacionados con los aportes estatales correspondientes al período 2020-2023.

    Menor dependencia de los bonos de Panamá

    La incorporación de esos títulos elevó significativamente la concentración del portafolio en deuda del propio Estado panameño. Al cierre de junio, los Bonos de la República de Panamá representaban 39.76% de la cartera, convirtiéndose en su principal clase de activo. Le seguían la renta fija global, con 18.53%; las acciones, con 16.28%; y los activos líquidos y fondos de corta duración, con 12.50%.

    Fondo de Ahorro de Panamá gana $109.9 millones y reduce su exposición a bonos de la República

    Ante esa concentración, el Fondo de Ahorro de Panamá informó que uno de los objetivos centrales de la estrategia 2026-2027 es reducir gradualmente la dependencia de los bonos panameños y diversificar los recursos hacia mercados internacionales y otras clases de activos.

    El propio Fondo señala que la elevada exposición a deuda soberana panameña es monitoreada mediante un plan de desinversión destinado a reducir el riesgo país y fortalecer su capacidad de actuar como vehículo anticíclico frente a eventuales dificultades de la economía local.

    Fondo de Ahorro de Panamá gana $109.9 millones y reduce su exposición a bonos de la República

    El proceso ya comenzó. Entre el primer y el segundo trimestre de 2026, la exposición geográfica del portafolio a Panamá bajó de 44% a 40%, mientras que la participación de Norteamérica aumentó de 47% a 52%. El FAP atribuye ese cambio al avance del proceso de diversificación y a la redistribución de recursos hacia mercados internacionales.

    La Asignación Estratégica de Activos 2026-2027 contempla que los bonos de Panamá representen en el futuro entre 3% y 5% del portafolio, frente a cerca del 40% actual. Paralelamente, se busca aumentar la participación de acciones, bonos globales e inversiones alternativas. El plan supone movilizar aproximadamente $1,190 millones desde bonos panameños hacia otras clases de activos, según el informe.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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