Formación y nuevas contrataciones buscan cerrar el déficit de controladores de tránsito aéreo

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) dio a conocer avances concretos para enfrentar el déficit de controladores de tránsito aéreo que afecta al país, mediante la formación de nuevos profesionales y la creación de plazas adicionales dentro de la institución.

Según explicó Rafael Bárcenas, director general de la AAC, de más de 2,000 participantes que aplicaron al programa de formación, 90 aspirantes fueron seleccionados y comenzarán su capacitación a finales de este mes. A este grupo se suman 64 personas que culminarán su formación en marzo de 2025, tras más de un año de preparación especializada.

“Hoy en día, sin duda, existe un déficit de controladores aéreos, pero se está abordando. Gracias a Dios, en marzo veremos un paso más concreto para resolverlo”, señaló Bárcenas.

El funcionario detalló que la formación de los nuevos controladores tiene una duración estimada de entre 14 y 16 meses, tras lo cual deberán cumplir con la fase de certificación y entrenamiento en sus puestos de trabajo. En paralelo, la AAC ha solicitado la creación de aproximadamente 70 nuevas plazas para poder nombrar formalmente a los controladores que culminen su proceso de capacitación.

“Esto responde a las presentaciones que realizamos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), relacionadas con la creación de nuevas plazas, ajustes salariales pendientes y el establecimiento de una estructura clara de crecimiento para los controladores actuales y futuros”, explicó Bárcenas.

De acuerdo con la AAC, la demanda total registrada el año pasado fue de 105 nuevos controladores. Con la incorporación de 64 nuevos profesionales en 2026, se estaría cubriendo más del 60 % de esa necesidad, mientras que los 90 aspirantes que inician su formación permitirán no solo completar la demanda, sino también contar con un margen para rotaciones de turnos, vacantes y futuras jubilaciones.

“Esto no significa que el problema esté resuelto de forma definitiva, ya que habrá personal que se jubile en los próximos años. Por eso, debemos mantener un ciclo constante de reemplazo, como lo exige la carrera de controlador de tránsito aéreo”, puntualizó el director de la AAC.

El funcionario subrayó que este crecimiento en el número de controladores aéreos no se había registrado anteriormente, por lo que representa un paso clave para fortalecer la seguridad y la eficiencia del sistema aeronáutico nacional.