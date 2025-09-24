Panamá, 24 de septiembre del 2025

    |
    Negocios

    Foro analiza retos y futuro de la empresa familiar en Panamá

    Katiuska Hernández
    Foro analiza retos y futuro de la empresa familiar en Panamá
    Ciudad de Panamá. CORPRENSA//ELYSÉE FERNÁNDEZ/

    Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se celebra el conversatorio Fortaleciendo la familia empresaria, organizado por EFG, Familias Empresarias de Panamá, Alessi Joyeros y La Prensa.

    El evento busca generar un espacio de diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías familiares en el país. Los lectores pueden seguir en vivo la transmisión a través de prensa.com.

    El programa incluye un panel sobre liderazgo femenino en la empresa familiar con la participación de Fanny Márquez, CEO de Grupo Car Rental Services, y Gaby Aued, CEO de Tecnasa, quienes compartirán sus experiencias y visiones sobre cómo potenciar la participación de las mujeres en la gestión corporativa.

    En otra sesión, Marisol Arcia, socia directora de PwC Interaméricas, y Mónica Randino, abogada en planificación patrimonial de Sucre Arias Reyes, abordarán la importancia de la profesionalización en los negocios familiares y las herramientas legales y de gestión que permiten asegurar la continuidad de las empresas a través de las generaciones.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

