Foro analiza retos y futuro de la empresa familiar en Panamá

Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se celebra el conversatorio “Fortaleciendo la familia empresaria”, organizado por EFG, Familias Empresarias de Panamá, Alessi Joyeros y La Prensa.

El evento busca generar un espacio de diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías familiares en el país. Los lectores pueden seguir en vivo la transmisión a través de prensa.com.

El programa incluye un panel sobre liderazgo femenino en la empresa familiar con la participación de Fanny Márquez, CEO de Grupo Car Rental Services, y Gaby Aued, CEO de Tecnasa, quienes compartirán sus experiencias y visiones sobre cómo potenciar la participación de las mujeres en la gestión corporativa.

En otra sesión, Marisol Arcia, socia directora de PwC Interaméricas, y Mónica Randino, abogada en planificación patrimonial de Sucre Arias Reyes, abordarán la importancia de la profesionalización en los negocios familiares y las herramientas legales y de gestión que permiten asegurar la continuidad de las empresas a través de las generaciones.