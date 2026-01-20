Foro económico en Panamá: seis jefes de Estado confirman asistencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Seis mandatarios del continente americano han confirmado su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el cual se realizará los días 28 y 29 de enero, anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Mulino, quien está participando en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), adelantó que los presidentes que han confirmado su presencia en Panamá son Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica) y Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (presidente electo de Chile).

En un comunicado, la Presidencia de Panamá informó que el orador de fondo del foro será Lula da Silva.

Además, confirmaron su participación ministros, viceministros y altos funcionarios de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Granada y Trinidad y Tobago.

También asistirán representantes de Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Catar, Tailandia y Filipinas.

Por otro lado, se informó que entre los expositores estarán cinco exmandatarios, entre ellos, los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, la costarricense Laura Chinchilla, el chileno Eduardo Frei y Enrico Letta, ex primer ministro de Italia.

De igual forma, se contará con la asistencia de representantes de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El Foro Económico Internacional es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en coordinación con el gobierno panameño.