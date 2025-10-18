Francia busca asistentes de español: requisitos y cómo postular a este empleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Embajada de Francia en Panamá anunció la apertura de la convocatoria para el puesto de asistente de español en Francia para el próximo año escolar francés 2026-2027.

Los interesados pueden conocer los requisitos y documentos necesarios para postularse en la página oficial de la embajada.

Según la embajada, solo podrán participar:

Estudiantes universitarios inscritos en al menos el tercer año de cualquier carrera, en universidades públicas o privadas.

Docentes de Francés Lengua Extranjera (FLE) con diploma universitario que los acredite como tales y que trabajen actualmente en la enseñanza del francés.

Requisitos obligatorios:

Residir en Panamá al momento de postular y al viajar a Francia.

Ser panameño(a) por nacimiento o naturalización.

Tener entre 20 y 35 años al 15 de noviembre de 2025.

Ser soltero(a) y sin hijos.

Dominar el francés oral y escrito (nivel mínimo B1 CECR).

Poseer pasaporte vigente hasta diciembre de 2027.

Documentación específica:

Estudiantes universitarios : carta de la escuela indicando año y carrera.

Estudiantes de otras carreras con estudios de francés : constancia del nivel cursado y certificados DELF o DALF, si los hubiere.

Docentes FLE: copia del diploma universitario y constancia de trabajo actual.

Proceso de selección:

La postulación se realiza exclusivamente a través de la plataforma ADELE: https://assistants.france-education-international.fr. El plazo máximo es el sábado 15 de noviembre de 2025.

Todos los candidatos que cumplan los requisitos deberán realizar una entrevista en francés frente a un jurado local y un representante de la embajada. El nombramiento final será decidido por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, con respuesta definitiva después de mayo de 2026.

Beneficios y remuneración:

Los seleccionados cubrirán gastos de viaje, hospedaje, alimentación y seguro médico durante el primer mes en Francia. El puesto implica 12 horas semanales de trabajo, con un salario mensual bruto aproximado de 1,010.67 euros (1,181.28 dólares estadounidenses).

Para más información sobre el programa (que se realiza cada año) y requisitos, consulte la web oficial: Embajada de Francia en Panamá.